Uber, Getir Yemek’i satın alacak

ABD’li teslimat firması Uber Eats, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirecek bir adım attı. Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Getir Yemek’in Uber Eats’e satışı için prensip anlaşması yapıldı ve dosya Rekabet Kurumu’nun onayına sunuldu. Nihai kararın kurul incelemesi sonrası netleşeceği belirtiliyor.

Habere göre Getir’in Abu Dhabi merkezli hakim ortağı Mubadala, şirketten çıkış stratejisi kapsamında geçen ay Getir Araç’ı Tiktak’a devretmişti. Şimdi ise Getir Yemek’in Uber Eats’e satışı için anlaşma sağlandı. Kaynaklar anlaşmanın büyüklüğü hakkında bilgi vermedi ancak sürecin Rekabet Kurumu onayına bağlı olduğunu vurguladı.

Uber ve Mubadala ise, sorulara yanıt vermedi.

TRENDYOL YEMEK'İ DE SATIN ALMIŞTI

Uber, mayıs ayında Trendyol GO’nun yüzde 85’ini 700 milyon dolara satın aldığını duyurmuş, Uber Eats’in bazı özelliklerinin Türkiye’ye taşınacağını açıklamıştı. Getir Yemek’in de devralınması halinde Uber, Türkiye’nin en büyük iki yemek teslimat platformundan birini daha bünyesine katmış olacak.

Pandemi döneminde zirve yapan ve 2022’de 12 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, talepteki düşüşle birlikte küçülmeye gitmiş, özellikle yurt dışı operasyonlarını kapatmıştı. Rekabet Kurulu ise bu yıl mart ayında Getir ve iştiraklerinin tek kontrolünün Mubadala’ya geçmesini onaylamıştı.