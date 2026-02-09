Uber, Getir’i satın alıyor

Uber, yatırım fonu Mubadala'nın portföyünde kalan Getir hizmetleri satın alınıyor.

Uber'den Habertürk'e yapılan açıklamaya göre, bu satın almaya, Bitaksi ve Getir finans dâhil edilmedi. Verilen bilgiye göre, bugün saat 16.00 sonrası satın alma bedeli resmi olarak açıklanacak.

Şirketin hızlı teslimat alanında büyümek istediği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin şirket için önemli pazar olduğu vurgulandı.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Uber CEO’su Dara Khosrowshahi anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Büyüyen dijital ekonomisi ve dinamik tüketici kitlesiyle Türkiye, Uber’in uzun vadeli yatırım yapma kararlılığını sürdürdüğü bir pazardır. Bu iki güçlü platformu bir araya getirerek; tüketiciler, kuryeler ve işletmeler için daha fazla değer yaratan, canlı ve rekabetçi bir ekosistemin büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz."

Getir CEO’su Batuhan Gültakan ise şunları belirtti: "Bu anlaşma, Getir için önemli bir dönüm noktası ve ekibimizin ülkemizde inşa ettiği güçlü operasyonel modelin ve yarattığı lider markanın bir kanıtıdır. Getir’in öncü ultra hızlı teslimat uzmanlığını Uber'in küresel ekosistemine taşıyacak olmaktan ve tüketiciler, kuryeler, restoranlar ve tedarikçiler için deneyimi geliştirmeye devam etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Mubadala'nın desteğiyle başardıklarımızdan gururluyuz, Uber ailesinin bir parçası olarak büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla bekliyoruz."