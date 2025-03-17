UBS, altın tahminini yükseltti

İsviçre merkezli UBS, altın fiyatı tahminini yükseltti.

Aralarında Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo'nun da bulunduğu analistler, külçe altının önümüzdeki dört çeyrekte ons başına 3200 dolardan işlem göreceği yönünde değerlendirmede bulundu.

Analistler, bankanın daha önce 3000 dolar olarak belirlediği tahminini yukarı yönlü revize ettiğini ve artan ticaret çatışmalarının değerli metalin belirsiz zamanlarda bir değer saklama aracı olarak oynadığı rolün altını çizdiğini belirtti.

MACQUARİE GROUP VE BNP PARİBAS DA TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Macquarie Group fiyatların ikinci çeyrekte ons başına 3500 dolara yükseleceğini tahmin ederken, BNP Paribas SA ortalama fiyatları 3000 doların çok üzerinde gösterecek şekilde görünümünü yükseltti.

Kaynak: ekonomim.com