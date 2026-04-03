UBS'ten altın için rekor tahmini

İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, altında yeni rekorun yıl sonunda görüleceğini tahmin etti.

UBS'in stratejisti Joni Teves'e göre, son haftalardaki sert düşüşe rağmen altın bu yıl yeni rekoruna doğru ilerliyor. Teves, Ortadoğu'daki çatışmanın orta vadeli yukarı yönlü riskleri artırdığını, kısa vadeli oynaklığın ise birçok yatırımcıyı beklemede tuttuğunu belirtiyor.

UBS'in ise hem altın hem de gümüşteki tahminleri değişmedi. Altın, ocak sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra sert düşüş yaşamış, geçtiğimiz haftalarda da 4 ayın en dip seviyesini görmüştü. UBS, satışların öncelikle ABD ve Avrupa'daki ETF çıkışlarından kaynaklandığını, Çin'de ise altın ETF'lerin güçlü iç talep sayesinde net giriş çekmeye devam ettiğini bildirdi.

Dünya'nın aktardığına göre UBS, spekülatif pozisyonların ortadan kalktığını ve piyasanın bir taban oluşturduğunu belirterek 4 bin dolara doğru bir geri çekilmenin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

UBS, yatırımcıların değerli metal alımlarıyla portföylerini çeşitlendirmeye devam edecekleri varsayımına dayanarak, yıl sonu altın hedefini ons başına 5 bin 600 dolar olarak belirledi. Teves'e göre bu trend fiyatları daha da yukarı çekebilir.

Banka altının yeterince sahiplenilmediğini, ancak yatırımcıların altını uzun vadeli stratejik varlık olarak görmeye başladığını ifade ederken orta vadede enerji arzındaki sorunların artırdığı stagflasyon riski, ABD borcuna yönelik endişeler ve Fed'in bağımsızlığına dair soru işaretlerinin altını destekleyeceğini öngörüyor.