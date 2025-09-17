Üç bin polis görevlendirildi

Maraş’ın Azerbaycan Mahallesi’nde 19 Haziran’da “250 Bininci Afet Konutu Kura Çekim ve Anahtar Teslim Töreni” düzenlendi. Törene AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

KARTLA ANLAŞILDI

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ise törenden bir gün önce “Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Cumhurbaşkanı ziyareti yaka kartı alımı” adı altında yaklaşık 60 bin TL’lik harcamaya imza attı. Maraş Emniyeti’nin 3 bin 185 polis için “Görevli personel ve görev yeri yaka kartı” bastırması Erdoğan’ın ziyareti için görevlendirilen polislerin sayısını gösterdi.

İZMİR’DE 4 BİN POLİS

Ayrıca “Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş ilini ziyaretleri kapsamında güvenlik bariyeri gönderilmek üzere kamyon kiralama işi” açıklamalarıyla Çorum, Nevşehir, Urfa ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlükleri kamyon kiralayıp Maraş’a bariyer nakletti. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Şubat’taki İzmir ziyaretinde “görev alan polisler” için tanıtım kartı bastırdığı da kamuoyuna yansıdı. Erdoğan'ın ziyaretinde görevlendirilen polisler için 4 bin yaka kartı bastırıldığı ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nda da çok sayıda polisin görevlendirildiği biliniyor ancak Erdoğan’ı ve Cumhurbaşkanlığı saraylarını koruyan korumaların sayısı da yıllardır sır gibi saklanıyor. Milletvekillerinin “Sarayları ve Erdoğan’ı kaç koruma koruyor?” sorularına bugüne kadar hiç yanıt verilmedi. Önceki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanlığı’nda görevli kaç koruma var?” Sorusuna “Herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” yanıtını vermişti.