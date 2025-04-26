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Üç büyük ilde 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta metro ve diğer raylı sistemler ücretsiz olacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla metro ve diğer raylı sistemler  ücretsiz olacak.

Güncel
  • 26.04.2025 00:54
  • Giriş: 26.04.2025 00:54
  • Güncelleme: 26.04.2025 00:58
Kaynak: ANKA
Üç büyük ilde 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta metro ve diğer raylı sistemler ücretsiz olacak

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı  Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2025 Perşembe, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

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