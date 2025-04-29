Üç büyük ilde en yüksek kira artışı İzmir'de

Betam ve sahibinden.com iş birliğiyle hazırlanan Nisan 2025 tarihli “Kiralık Konut Piyasası Görünümü” raporuna göre, Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde reel kira fiyatları mart ayında artış gösterdi. Cari kira fiyatlarındaki artış ise yavaşlama eğilimini sürdürdü.

REEL KİRALARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Rapora göre Türkiye genelinde reel kira fiyatları şubattan marta yüzde 1,3 oranında artarak reel kira endeksini 173,3 seviyesine taşıdı. İstanbul’da reel kira endeksi 178,6, Ankara’da 246,5 ve İzmir’de 207,2 olarak gerçekleşti. Bu da, 2017 Eylül'e göre sırasıyla yüzde 78,6, yüzde 146,5 ve yüzde 107,2 oranlarında reel kira artışı anlamına geliyor.

Yıllık reel kira artışları ise Türkiye genelinde yüzde 0,5; İstanbul’da yüzde 4,3; Ankara’da yüzde 3,9 ve İzmir’de yüzde 7 seviyesinde ölçüldü. Bu artışlar, konut yatırımının kira getirisi açısından hâlâ cazip olabileceğine işaret ediyor.

CARİ KİRA ARTIŞI YAVAŞLADI

Mart 2025 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m² fiyatı 208,8 TL oldu. Yıllık cari kira artış oranı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,8 seviyesinde kaldı. Bu oran, 2024 Şubat’ta yüzde 40,2 idi. İstanbul’da yıllık artış oranı yüzde 44’e yükselirken; Ankara’da yüzde 43,5, İzmir’de ise yüzde 47,8’e geriledi.

EN YÜKSEK KİRA ARTIŞI ERZURUM'DA

Cari kira artış oranlarının en yüksek olduğu iller arasında Erzurum (%71,3), Van (%56,9), Diyarbakır (%54,9), Adana (%54,2) ve Malatya (%52) yer aldı. Öte yandan Gaziantep (%23,9), Muğla (%31,9) ve Hatay (%33,3) gibi illerde kira artışları enflasyonun altında kalarak yatırım cazibesini azalttı.

TALEP ENDEKSİ ARTTI, İLANLAR DAHA HIZLI KİRALANDI

Kiralık konut talep göstergesi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında artarak 160,5 seviyesine yükseldi. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre talep yüzde 11,3 daha düşük kaldı.

Ayrıca mart ayında kapatılan ilan yaşı, yani kiraya verilen konutların ilanda kalma süresi ülke genelinde ortalama 1,3 gün azalarak 38,4 güne geriledi. İstanbul’da bu süre 33,7 gün, Ankara’da 35,4 gün, İzmir’de ise 43,5 gün olarak ölçüldü.