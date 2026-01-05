Üç büyük ligde görünüm: Arsenal farkı açıyor

Avrupa’nın önde gelen futbol liglerinde hafta sonu maçları oynandı. Premier Lig’de Arsenal, La Liga’da Barcelona, Serie A’da Inter ve Fransa Ligue 1’de Lens liderliğini sürdürdü.

PREMIER LİG

Premier Lig lideri Arsenal, Bournemouth deplasmanında geriye düştüğü maçta 3-2 galip gelerek haftayı kayıpsız kapattı. Londra ekibinin gollerini Gabriel ile Declan Rice (2) kaydederken, ev sahibinin golleri Evanilson ve Eli Junior Kroupi’den geldi. Bournemouth’ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmada 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Arsenal’in en yakın takipçisi Manchester City, sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, Tijjani Reijnders’in golüyle öne geçmesine rağmen uzatma dakikalarında Enzo Fernandez’in golüne engel olamadı. Bu sonuçla Arsenal ile Manchester City arasındaki puan farkı 6’ya çıktı.

Aston Villa, Nottingham Forest’ı 3-1 mağlup ederken; Fulham deplasmanında 1-1 berabere kalan Liverpool ve Leeds United karşısında aynı skorla puan kaybeden Manchester United haftayı eşitlikle tamamladı. Ligin 20. haftası sonunda Arsenal 48 puanla liderliğini korurken, Manchester City ve Aston Villa 42’şer puanla takipte kaldı.

LA LIGA

La Liga lideri Barcelona, Espanyol deplasmanında son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Dani Olmo ve Robert Lewandowski’nin golleriyle sahadan galip ayrılan Katalan ekibi, ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Real Madrid, sahasında Real Betis’i 5-1 mağlup etti. Gonzalo’nun üç golle öne çıktığı karşılaşmada, Madrid ekibinin diğer gollerini Raul ve Francisco Garcia attı. Milli futbolcu Arda Güler, maçta bir asist yaptı. Villarreal, Elche deplasmanında 3-1 kazanırken, Atletico Madrid sahasında Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı.

Barcelona, 19 maç sonunda 49 puanla zirvede yer alırken, Real Madrid’i 4 puan geride bıraktı. Maç eksiği bulunan Villarreal 38, Atletico Madrid ise 37 puanla üst sıralardaki yerini korudu.

SERIE A

Serie A lideri Inter, sahasında Bologna’yı 3-1 mağlup etti. Piotr Zielinski, Lautaro Martinez ve Marcus Thuram’ın golleriyle kazanan Milano temsilcisi, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Inter'i zirvede 38 puanlı Milan ve 37 puanlı Napoli takip ediyor.