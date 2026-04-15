Üç büyükler dijitalde Avrupa’nın zirvesine oynuyor

Ülke futbolunun üç büyükleri olarak anılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, YouTube abone sayılarıyla Avrupa’nın en güçlü kulüpleri arasında yer aldı.

Üç kulüp de kıtanın en fazla aboneye sahip ilk 20 takımı listesine girmeyi başardı.

Avrupa genelinde zirve, 25,6 milyon aboneyle FC Barcelona’nın olurken, 20 milyon barajını aşan tek kulüp olarak öne çıktı. Real Madrid 19,5 milyonla ikinci sırada yer alırken, Juventus 14 milyon aboneyle üçüncü sırayı aldı.

İngiltere’den Liverpool FC (12,1 milyon) ve Manchester United (11 milyon) da listenin üst sıralarında dikkat çekti.

TÜRK KULÜPLERİ İLK 20’DE

Beş büyük lig kulüplerinin ağırlıkta olduğu listede Türkiye’den üç takımın yer alması dikkat çekti. Galatasaray 3,9 milyon aboneyle 15’inci, Fenerbahçe 3,1 milyonla 16’ncı, Beşiktaş ise 1,7 milyon aboneyle 19’uncu sırada konumlandı.

Bu tabloyla birlikte Türkiye, beş büyük lig dışından listeye en fazla takım sokan ülke oldu.

BÜYÜK LİGLERİN HAKİMİYETİ

Avrupa’da en fazla YouTube abonesine sahip ilk 20 kulüp incelendiğinde; 6 İngiliz, 4 İspanyol ve 4 İtalyan kulübünün listede yer aldığı görülüyor. Almanya’dan 2, Fransa’dan ise 1 temsilci bulunurken, Türkiye 3 kulüple dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.

Dijital platformlardaki bu rekabet, kulüplerin sadece sahadaki performanslarıyla değil, küresel marka değerleri ve taraftar etkileşimleriyle de öne çıktığını bir kez daha ortaya koydu.