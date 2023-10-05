"Üç çocuğun ölümüne neden olan kamu görevlileri istifa edip yargılansın"

Bir çocuğun, AKP’li Sancaktepe Belediyesi ile İstanbul Valiliği’ne ait bir inşaatın su dolu temeline düşerek yaşamını yitirmesine CHP’li üyeler belediye binası önünde bir araya gelerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi

7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin AKP’li Sancaktepe Belediyesi ile İstanbul Valiliği’ne ait bir inşaatın su dolu temeline düşerek yaşamını yitirmesine tepkiler sürüyor.

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri de belediye binası önünde bir araya gelerek AKP’li Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye tepki gösterdi. Meclis üyeleri yaptıkları açıklamada, “Dün hepimizi derin bir üzüntü içine sokan dehşet verici bir haberle sarsıldık. 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın isimli 3 çocuğumuz bir inşaatın temel çukurunda boğularak can verdi. Kar ve rant elde etme uğruna betona boğulmuş, nefes alacak köşesi kalmamış İstanbul’da buldukları boş alanda top oynamak istiyorlardı sadece” dedi.



“Çocuklarımıza mezar olan söz konusu temel çukuru sıradan bir yapı için kazılmamıştı. Bir cemevi inşaatıydı” ifadelerinin de yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“İnşasına iki aydan fazla bir süre önce 30 Temmuz’da İstanbul Valiliği ve AKP’li Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen törenle başlanmıştı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül ve Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü başta olmak üzere kamu görevlileri bizzat katılmışlardı. Bu inşaat, temelde siyasi rant elde etmek, yaklaşan belediye seçimlerinde Alevi toplumunun oyunu kazanmak amaçlı bir seçim yatırımıydı. Alelacele temeli atılmıştı. İhalesi yapılmamış, yüklenici firması olmayan, projesiz, ruhsatsız ve yapı denetimsizdi. Temeli 5393 Sayılı Belediye İmar Yasası mevzuatına aykırı bir şekilde atılmıştı.

Etrafında derme çatma bir çitten başka şey yoktu. Ne bir ışıklandırma, ne bir güvenlik levhası ve ne de bir bekçi vardı. Yağan yağmurda içi bir havuz gibi doldu ve çocuklarımıza mezar oldu. Evet, ortada hukuksuzluğun, kuralsızlığın diz boyu olduğu “caniyane bir ihmal” var. İnsan hayatına karşı işlenen bu “ihmal” suçu 7,9 ve 11 yaşlarında üç çocuğumuzun canını aldı. Onlar hayatlarının baharında toprak oldular, aile ocağına ateş, bizim yüreklerimize de kor düştü.

Bu caniyane ihmalin sorumlularının bir an önce yargı karşısına çıkarılmasını, kaçak, ruhsatsız yapıya törenle temel atan başta İstanbul Valisi Davut Gül ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olmak üzere kamu görevlilerinin istifa etmesini ve en ağır şekilde cezaya çarptırılmasını istiyoruz. İktidar ve yandaşları için fiilen yürürlükte olan cezasızlık zırhının işlemesine izin vermeyeceğiz. Artık yeter. Berat, Baran, Batuhan’ın ölümünden sorumlu olanlar yargılansın!”