Üç çocuk söylemi tutmadı: Urfa hariç hiçbir il sınırı aşamadı

Haber Merkezi

AKP’nin yıllardır sürdürdüğü "en az üç çocuk" söylemine rağmen ülkedeki doğurganlık hızındaki düşüş sürdü. Geçim sıkıntısı, güvencesiz çalışma ve yaşam maliyetleri çocuk sahibi olmayı her geçen yıl daha da zorlaştırdı, doğurganlık oranlarındaki düşüş sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 Doğum İstatistikleri’ne göre canlı doğan bebek sayısı bir yılda yaklaşık 42 bin azaldı. 2024 yılında 937 bin 559 olan canlı doğum sayısı, 2025’te 895 bin 374’e geriledi. Toplam doğurganlık hızı ise 2001’de kadın başına 2,38 çocuk iken, yıllar içinde düzenli düşüş göstererek 2025’te 1,42’ye kadar indi, yoğun kentlerde bu oran 1,33'e kadar düştü. Annenin eğitim durumunu, kent-kır ayrımı gibi faktörlerde doğurganlık hızını ciddi oranda etkilediği görüldü.

2014’TEN BU YANA DÜŞÜŞTE

TÜİK 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2024 yılında canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 iken bu oran 2025 yılında 895 bin 374 olarak kayıtlara geçti. Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı" 2001'de 2,38 çocukken 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2025'te 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum son 11 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi. 2017 yılında toplam doğurganlık hızının 2,10’un altında kaldığı il sayısı 57 iken bu sayı 2025’te 76’ya çıktı. Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı da yıllar içinde geriledi. 2025 itibarıyla yalnızca Urfa’da doğurganlık hızı 3 çocuğun üzerinde kaldı.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 202'te 3,15 çocuk ile Urfa oldu. Bu ili 2,53 çocuk ile Şırnak, 2,23 çocuk ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,09 çocuk ile Bartın oldu. Bu ili İzmir, Eskişehir, Ankara ve Zonguldak izledi. Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2025 yılında binde 10,4 oldu. 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2025 yılında binde 9'a düştü. Diğer bir ifadeyle, 2025 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 9 doğum düştü. Annenin "son iki doğum arasındaki ortalama süre"incelendiğinde, bu süre 2020 yılında 4,6 yıl iken 2025 yılında 4,8 yıl oldu.

TÜRKİYE 11. SIRADA

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,72 çocuk ile Bulgaristan olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,01 çocuk ile Malta olduğu görüldü. Toplam doğurganlık hızı 2025 yılında binde 1,42 çocuk olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 11. sırada yer aldı. Annenin eğitim durumuna göre toplam doğurganlık hızı incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızı ilkokul mezunu anneler için 2,51 çocuk iken en düşük toplam doğurganlık hızı yüksek öğretim mezunu anneler için 1,24 çocuk oldu. Kent-kır sınıflamasına göre toplam doğurganlık hızı incelendiğinde, 2025 yılında kır olarak sınıflandırılan yerlerde toplam doğurganlık hızı 1,75 çocuk iken orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde 1,53 çocuk ve yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ise 1,33 çocuk olması dikkat çekti.