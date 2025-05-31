Üç dernek yönetmeliğe dava açtı: “Toplumun ruh sağlığı hakkı gasp ediliyor”

Üç farklı meslek derneği, Sağlık Bakanlığı’nın 29 Mart’ta yayımladığı “Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik”e karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtıklarını duyurdu.

Halk İçin Psikoterapi Derneği, Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği ile Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP) tarafından, Halk İçin Psikoterapi Derneği’nin İstanbul Şişli’deki binasında yapılan ortak açıklamada, düzenlemenin yalnızca meslek mensuplarını değil, toplumun ruh sağlığı hizmetine erişim hakkını da tehdit ettiği vurgulandı.

“RUH SAĞLIĞI HİZMETİNİ ERİŞİLEMEZ KILIYOR”

Basın açıklamasında, yönetmeliğin ruh sağlığı alanının çok disiplinli yapısını ve Türkiye’nin ekonomik gerçekliğini yok saydığı belirtildi. Psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları ve diğer ruh sağlığı çalışanlarının yıllardır yasal bir meslek çerçevesine sahip olmadan çalışmak zorunda kaldıkları hatırlatıldı:

“1928’de yayınlanan “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair” kanunun hala hüküm sürdüğü camiamızda, bu tıbbileştirici yaklaşım, ilaç merkezli ve tek tip bir “sağlık” anlayışı ruh sağlığına dair kapsamlı ve gerçekçi bir çözüm üretmemektedir.”

Dernekler, halkın ruh sağlığı hizmetine erişiminin bir ayrıcalık değil, temel bir hak olduğunun altını çizerek, yeni yönetmeliğin bu hakkı ortadan kaldıracağını ifade etti. Açıklamada, “Bu düzenleme, psikoterapinin ve psikolojik destek hizmetlerinin yalnızca belirli gelire sahip insanların erişebildiği bir ayrıcalığa dönüşmesine, ruh sağlığı emeğinin değersizleştirilmesine ve halkın ruh sağlığı hizmeti alma hakkının gasp edilmesine yol açacaktır” denildi.

HUKUKSUZLUK VE EŞİTSİZLİK UYARISI

Yeni düzenlemenin “klinik psikoloji” yüksek lisansı olmayan psikologları dışladığı, mevcut çalışanların kazanılmış haklarını hiçe saydığı ve danışanlarla kurulan ilişkileri kesintiye uğratabileceği belirtildi. Ayrıca, ruh sağlığı alanındaki farklı mesleklerin birlikte çalışmasını imkânsızlaştıran kuralların, hem hizmet sunumunun niteliğini düşüreceği hem de ekonomik açıdan uygulanamaz olduğu ifade edildi.

“TOPLUMUN RUH SAĞLIĞINA ERİŞİM HAKKI TEHDİT ALTINDA”

Açıklamada, yönetmeliğin fiziki koşulları ve kira maliyetleri göz önüne alındığında, birçok uzmanın mesleğini icra edemeyeceği ve hizmet sunumunun daralacağı belirtildi. Bu durumun doğrudan doğruya toplumun ruh sağlığı hizmetine erişimini engelleyeceğine dikkat çekildi.

YENİ BİR MESLEK YASASI TALEBİ

Üç dernek, ruh sağlığı çalışanlarının çalışma koşullarını bilimsel, etik ve ekonomik temellere oturtacak yeni bir meslek yasası ve ona uygun bir yönetmelik talep etti. Bu düzenlemelerin, demokratik katılımla, meslek örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanması gerektiği vurgulandı.

“BU YALNIZCA MESLEKİ BİR MÜCADELE DEĞİL”

Son olarak, bu mücadelenin yalnızca meslek gruplarının değil, toplumun tamamının ortak meselesi olduğu belirtildi: “Bu yalnızca mesleki bir mücadele değil; aynı zamanda toplumsal eşitlik, nitelikli hizmet ve herkes için ulaşılabilir ruh sağlığı hakkı mücadelesidir.”

Dernekler, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ve toplumun ruh sağlığı hakkı için mücadele etmeyi sürdüreceklerini duyurdu.