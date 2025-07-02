Üç dosyadan biri Türkiye’den

AKP iktidarı döneminde adalet sistemi geri dönülemez yaralar aldı. Hukuk sisteminde iktidar eliyle yaratılan tahribat nedeniyle Türkiye'de hukuka güven de yerle bir oldu.

Uluslararası raporlara göre Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117’nci sıraya kadar geriledi. Türkiye, ülkelerin hukukun üstünlüğü endeksi sıralamasında Angola, Nijer, Guatemala gibi ülkeler ile aynı lige düştü.

19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ile başlayan süreç, yargı sistemine olan güvensizliği perçinledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’ye yönelik istatistikleri de yargı sisteminin içinde bulunduğu durumu bir kez daha ortaya koydu.

TÜRKİYE ZİRVEDE

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 47 Avrupa ülkesi hakkında AİHM'e yapılan başvuru sayısı 2024’ün sonunda 60 bin 350’ye ulaştı. Türkiye hakkında yapılan ve tüm başvuruların yüzde 36’sını oluşturan şikayetlerin sayısı, 21 bin 600 olarak kayıtlara geçti. Türkiye, henüz çözülemeyen ve derdest durumda bekleyen 21 bin 600 başvuru ile hakkında en çok başvuru yapılan ülke olarak öne çıktı.

AİHM verilerine yansıyan yıllara göre ihlal sayıları verileri de çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Türkiye hakkında AİHM’den çıkan ihlal kararı sayısı, AKP hükümetleri döneminde 2009 yılında 341 ihlal kararı ile zirve yaptı. 2007 yılı da 319 ihlal kararı ile 1995-2024 döneminde en yüksek ihlal kararı alınan ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. AKP hükümetleri dönemini kapsayan 2002-2024 döneminde Türkiye yönelik AİHM’den çıkan ihlal kararı sayısı toplamı ise 3 bin 363 olarak hesaplandı.

AİHM, 2012-2024 yılları arasında karara bağlanan başvurular içinde ihlal kararlarının oranlarını da paylaştı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf 47 ülkedeki ihlal kararlarının toplam karar sayısı içindeki oranının yüzde 1,5 olarak gerçekleştiği belirtildi. Yalnızca Türkiye’de ise ihlal kararlarının toplam karar sayısı içindeki oranının yüzde 1,1 olduğu bildirildi.

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YILLARA GÖRE KARARLAR

AİHM’den, 2002-2024 döneminde çıkan ihlal kararlarının sayısı, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2002: 54

2007: 257

2012: 117

2017: 99

2022: 73

2024: 67