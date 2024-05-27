Üç Fidan anısına “12 Öfkeli Adam” İzmir’de sahnelenecek

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in anısına 12 Öfkeli Adam tiyatro oyunu İzmir’de sahnelenecek.

BİRGÜN EGE

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın yargılanma sürecini ele alan ’12 Öfkeli Adam’ isimli tiyatro oyunu, İzmirli tiyatroseverlerle buluşacak.

28 Mayıs saat 20.30’da Konak’ta bulunan Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Üç Fidan’ın ölüm yıldönümünde Burdur’da yasaklanmasıyla gündeme gelen "12 Öfkeli Adam" oyunu, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve sanatsal sansür tartışmalarını yeniden başlatmıştı.

İzmir'deki bu gösterim ise, bu önemli tartışmaya dikkat çekmenin ve Üç Fidan'ın anısını yaşatmanın bir yolu olarak görülüyor.