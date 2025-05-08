Üç Fidan CKM’de

Tuğçe ÇELİK

’Tam Bağımsız Türkiye Yolunda 3 Fidan’ başlığıyla gerçekleşen anma etkinliği, Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenlendi. Anma kapsamında ‘Üç Fidan: Deniz, Yusuf, Hüseyin’ başlıklı sergi 20 Mayıs’a kadar CKM’nin 4. kattaki fuaye alanında ziyarete açıldı. Sergi, 68 kuşağının mücadelesine dair belge ve fotoğrafları içeriyor.

Kadıköy Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Ömür Kurt, sergide Deniz Gezmiş Vakfı’nın özel arşivinden fotoğraflar, belgeler ve yazıların yer aldığını belirtti.

Kurt, “Ziyaretçiler birçok fotoğrafla belki ilk kez karşılaşacak. Deniz’lerin “Tam Bağımsız Türkiye için Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Yürüyüşü”nden hukuksuzca idam edilmelerine kadar giden süreçteki mücadelelerine dair çok önemli belgeler var” dedi.

Türkiye’nin politik süreçlerini anlama yolunda serginin önemine işaret eden Kurt şöyle konuştu: “Bu sergide 68 kuşağının önemli temsilcilerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve arkadaşlarının antiemperyalist mücadelesi, öğrenci hareketleri, dönemin siyasal ve toplumsal olaylarının yansıması yer alıyor. Serginin amacı, hak hukuk adalet isteyen Türk gençliğinin, emperyal baskılarla, devletin ideolojik aygıtları tarafından, sonu idama, müebbet hapis cezalarına ve pek çok gencin de vatanından uzakta yaşamasına sebep olan süreçten ders çıkarmamızı sağlamak. 6 Mayıs 1972’de, öldürüldüklerinde Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan 25, Hüseyin İnan 23 yaşındaydı ve ilgilendikleri konular çok ciddi konulardı. Günümüz gençliği, bu ciddi konuları tartışan, çözüm arayan ağabeylerinden feyz almalıdır.”

Ömür Kurt şunları aktardı: “Bu ülkede bağımsızlık ve hürriyet, Atatürk sonrasında kelepçelenmişti. Ne zaman ki o kelepçe çıkarılmaya çalışıldı, bunu yapanlar ABD - NATO ve yeraltı örgütlerince ‘cezalandırıldı!’ Ardından büyük aydın katliamı başladı. Uğur Mumcu’lar, Bahriye Üçok’lar, Ahmet Taner Kışlalı’lar ve niceleri. Sonra Ergenekon’lar Balyoz’lar. Ve bugün haksız yargılamalar, tutuklanmalar ve özellikle gençlere karşı şiddet var. Tam bağımsızlık isteyenin üzerine iftiralar atılıyor, haksız hukuksuz yargılamalar yapılıyor, insanların zamanı çalınıyor, gençliği söndürülüyor. Hâlbuki Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesidir “Tam bağımsız Türkiye!” Bu felsefeyi yok etmek isteyen emperyalistler ve yerli işbirlikçileri, ilk önce bunu savunanları öldürdüler. Ne demişti Deniz Gezmiş: “Beni öldürebilirsiniz ama fikirlerimi asla!” Haklı, fikirler ölmez!