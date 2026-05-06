"Üç Fidan" Dolmabahçe'de anıldı: "NATO'nun karşısında, Denizlerin yolundayız"

Türkiye ‘68 gençlik hareketinin devrimci önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan idamlarının 54. yılında İstanbul’da anıldı.

İstanbul’da Taksim AKM önünde bir araya gelen SOL Genç üyeleri, "Üç Fidan"ın 6. Filo askerlerini denize döktüğü Dolmabahçe’ye kadar sloganlarla yürüdü. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında, 54 yıl önce gerçekleştirilen idamların devrimci muhalefeti bastırmayı amaçladığı ancak mücadelenin bugün sokaklarda sürdüğü ifade edildi.

"MİRASLARI DEVRİMCİ MÜCADELEDE YAŞIYOR"

Açıklamada, Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının bu toprakların halkı için gövdelerini siper ettikleri belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bugün eşit, özgür ve tam bağımsız bir ülke umuduyla yola çıkmış üç devrimci için buradayız. Onları katledenler, üç fidanın idamı için oy kullananlar ve 6. Filo'yu kıble yapanlar tarihin çöplüğünde yerlerini aldı. Ancak Denizlerin, bu ülkenin aydınlık yarınları için yürüttüğü onurlu mücadele bugün hala meydanlarda yankılanıyor. Hedefimiz; eşit, özgür, demokratik ve tam bağımsız bir Türkiye’dir."

EMPERYALİST KUŞATMA VE NATO ZİRVESİ

Açıklamanın devamında Türkiye’nin dört bir yanının ABD ve NATO üsleriyle kuşatıldığına dikkat çekilerek, tüm kamu varlıklarının emperyalist tekellere peşkeş çekildiği ifade edildi.

Özellikle 2026 yılında Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan NATO Zirvesi’ne sert tepki gösterilen açıklamada, "NATO’yu topraklarımızdan kovacağız" iradesi beyan edildi. Siyasi iktidarın Ortadoğu politikasının da hedef alındığı bölümde; mevcut rejimin bölgeyi kan gölüne çeviren emperyalist haydutluğun ortağı olduğu, Ortadoğu’nun İsrail siyonizmine ve radikal gruplara teslim edilmek istendiği savunuldu. Son olarak, ABD’li diplomatlar tarafından dile getirilen "Osmanlı Milletler Sistemi’ne dönüş" ve "Hayırsever monarşiler" gibi kavramların, ülkenin sürüklenmek istendiği karanlık bataklığın açık bir göstergesi olduğu vurgulandı.

"YANKEE GO HOME!"

Açıklama, devrimci gençliğin saray rejimine ve karanlığına karşı mücadele kararlılığıyla sona erdi: "Denizlerin, Mahirlerin, İbrahimlerin uğruna mücadele ettiği bağımsız ülkeyi hep birlikte kuracağız. Emperyalistler ve işbirlikçileri 6. Filo’yu unutmasın! Yankee go home, bu memleket bizim!"

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün eşit, özgür ve tam bağımsız bir ülke umuduyla yola çıkmış 3 devrimci için buradayız. Deniz Gezmiş, Hüseyin, İnan ve Yusuf Aslan’ı idam edilişlerinin 54. yılında özlemle anıyor, mücadelelerinin önünde saygıyla eğiliyoruz.

Bu onurlu 3 devrimcinin katledilmelerinin üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçti. Ancak onların tam bağımsız bir Türkiye uğruna verdikleri mücadele, bugün hala sokaklarda, kampüslerde, meydanlarda yankılanmaya devam ediyor.

Onlar, bu toprakların yoksul halkına, memleketimizin emperyalizme peşkeş çekilmesine, faşizme ve sömürü düzenine karşı gövdelerini siper ettiler ve katledildiler. Onları katledenler, üç fidanın idamı için oy kullananlar, yükselen devrimci muhalefeti bastırmak için bu ülkenin yurtsever, demokrat gençlerine saldıranlar, 6. Filoyu kıble yapanlar tarihin çöplüğünde yerlerini aldı. Ancak Deniz’lerin, bu ülkenin aydınlık yarınları için mücadele eden ve bu uğurda katledilen devrimciler bizlerin mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Hayattan koparılışlarının 54. Yılında bir kez daha haykırıyoruz: Bağımsızlık için mücadele eden devrimcilerin yolunda; hedefimiz eşit, özgür, demokratik ve tam bağımsız bir Türkiye’dir!

Ülkemiz, yıllardır sağ iktidarlar eliyle emperyalizme bağımlı kılındı. ABD güdümündeki faşist katliamlar bunun için yapıldı, darbeler bunun için gerçekleştirildi. ABD desteğiyle iktidara gelen AKP, yirmi yıllık iktidarı döneminde bu bağımlılık derinleştirildi.

Ülkemizin dört bir yanı ABD ve NATO’nun askeri üsleriyle dolduruldu. Tüm kamu varlıklarımız emperyalist tekellere peşkeş çekildi. Cumhuriyet’in tüm ilerici kazanımları tasfiye edilerek kurulan bu siyasal İslamcı faşist rejim emperyalizm tarafından desteklendi.

Ve bugün yarım asır önce yükselen bağımsızlık mücadelesini bastırmak için ABD emperyalizminin emriyle 12 Mart faşizmini kuranların bugünkü temsilcileri yine ABD emperyalizminin ihtiyaçları doğrultusunda ülkemizi bir karanlığa sürüklüyor. Kendini Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı ilan edenler, seçimsiz ve muhalefetsiz bir ülke hayali kuranlar, memleketimizde etnik ve mezhepsel kimliklere dayalı yeni bir düzen kurmak istiyor. ABD’nin Türkiye büyükelçisi, sömürge varisi Tom Barrack’ın “Osmanlı Milletler Sistemi’ne dönüş” ve “Hayırsever monarşiler” sözleri ABD emperyalizminin ülkemizi sürüklemek istediği bataklığı bizlere gösteriyor.

Sürekli emperyalist haydut Trump’la dostluğunu vurgulayan, Trump’la görüşmek için ABD’ye yüzlerce uçak hediye eden saray rejimi, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren bu emperyalist haydutluğun ortağıdır. Ortadoğu’yu İsrail Siyonizmi’ne, El Kaide artıklarına teslim etmek isteyen ABD emperyalizmi ülkemizdeki üsleri kullanıyor, saray rejimine istediklerini yaptırıyor. Katil NATO’nun 2026 Zirvesi ülkemizde gerçekleştirilmek isteniyor.

Bizler emperyalist haydutluğa ve onun işbirlikçilerine teslim olmayacağız!

Katil NATO’ya ve onun işbirlikçilerine karşı olduğumuz her yerde mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz!

ABD emperyalizminin çıkarlarını temsil eden saray rejimine ve onun karanlığına karşı devrimci, demokrat, yurtsever bütün gençlik kesimleriyle birlikte mücadele edeceğiz!

Siyasal İslamcı tek adam rejimini gönderecek, NATO’yu topraklarımızdan kovacağız!

Deniz’in, Mahirler'in İbrahim'lerin uğruna mücadele ettiği eşit, özgür, demokratik ve tam bağımsız bir ülkeyi hep birlikte kuracağız!

Kahrolsun ABD Emperyalizmi!

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!

Yankee go home, bu memleket bizim!"