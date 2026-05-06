Üç Fidan mezarı başında anıldı: "Tam bağımsız Türkiye mücadelesi sürecek"

Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 6 Mayıs 1972’de idam edilmelerinin üzerinden 54 yıl geçti.

68 kuşağının önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 54’üncü yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarları başında anıldı.

Anma programı mezarlık girişinde yapılan konuşmalarla başladı.

Anmada Sol Genç adına konuşan Emine Öztürk, üç devrimcinin anti-emperyalist mücadele mirasına vurgu yaptı. Öztürk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Emperyalizme karşı verdikleri mücadele doğrultusunda bundan 54 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak için bugün buradayız. 68 kuşağının en önemli isimleri olan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan faşizmin darağacında ölümsüzleştiler.

Onlar geriye anti-faşist, anti-emperyalist mücadele için tıpkı Mahirler gibi önemli bir miras bıraktılar. Deniz Gezmiş ve arkadaşları emperyalizme karşı, faşizme karşı halkların barışını savundular. ABD haydutluğuna karşı, tam bağımsız bir Türkiye şiarı ile anti-emperyalist mücadelede en önde koştular. ABD’nin 6. Filosunu Dolmabahçe’de denize dökenlerin, ODTÜ’de Komer’in arabasını ateşe verenlerin yarattığı direniş ruhuyla bizler bugün burada anti-emperyalist mücadeleyi büyütmeye devam ediyoruz. Gençlik onlardan aldığı bu mirası 80’lerin faşist cuntasına karşı, 90’ların karanlık iktidarlarına karşı, Gezi’de ve 19 Mart’ta gerici-faşist AKP rejimine karşı bir mücadele örneği olarak taşıdı ve taşımaya devam edecek. 3 Fidan, 3 yürekli can nasıl ki son nefeslerinde 'Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın tam bağımsız Türkiye' demekten vazgeçmedilerse biz de vazgeçmeyenlerin izinde yürümeye kararlıyız.

İşte tam bu noktada bir kez daha ilan ediyoruz: 7-8 Temmuz’da Ankara’ya gelecek olan ve ellerinde Ortadoğu halklarının kanı olan NATO’yu bu topraklardan göndereceğiz. Tam bağımsız bir Türkiye’yi mücadelemiz ve kararlılığımız ile kuracağız. Yaşasın anti-emperyalist mücadelemiz! Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın tam bağımsız Türkiye!”