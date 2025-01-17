Üç genel başkan hakkında düzenlenen fezlekeler Meclis'e sunuldu

Meclis Başkanlığı'na geçtiğimiz hafta 14 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 17 yeni fezleke sunuldu.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre fezleke düzenlenen milletvekilleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yer aldı.

Özel ve Dervişoğlu’nun genel başkan olduktan sonra haklarında ilk kez fezleke düzenlendi.

Üç siyasi partinin genel başkanları hakkında 'hakaret', 'örgüt propagandası', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri' iddialarıyla hazarılanan fezlekeler TBMM'ye sunuldu.