Üç gün yoğun bakımda kalmıştı: Murat Cemcir'den ilk açıklama

26 Kasım 2025 Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak Acıbadem Maslak Hastanesi acil servisine kaldırılan ve iç kanama geçirdiği gerekçesiyle yoğun bakıma kaldırılan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir'den tedavi sonrası ilk açıklama geldi.

Cemcir sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda "Üç gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi...” dedi.

"DOĞUM GÜNÜME YOĞUN BAKIM ODASINDA GİRMEM DE SÜRECİN RENKLİ KISMI"

Hastanede kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür eden Cemcir, yoğun bakımda geçirdiği günlerden birinin aynı zamanda doğumgününe denk gelmesini "sürecin en renkli kısmı" olarak değerlendirdi. Cemcir'in açıklamaları şöyle:

“Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; geçmiş olsun demek için hastaneye gelip beni ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar veya tanıdıklar yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevgi gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.

Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş… Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu.

Evde istirahat evresine geçiyoruz. Biz diyorum, refakatçilerime teşekkür ediyorum.”