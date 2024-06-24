Üç günde 9 kadın erkekler tarafından katledildi

Son 3 günde 8 farklı kentte 9 kadın erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdi, bir kadın ise şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

Kadına yönelik şiddet ve katliamlar her geçen gün artarken, sadece son 3 günde 8 farklı kentte 9 kadın katledildi, bir kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

MA'nın haberine göre; cinayetlerin tamamı ise kadınların evli olduğu ya da boşanmak istediği ve boşandığı erkekler tarafından gerçekleştirildi.

İZMİR

İzmir’in Konak ilçesinde 22 Haziran Cumartesi günü Rıdvan Kahraman (32), saat 23.00 sıralarında eşi Fatma Kahraman’ı ateşli silahla ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Fatma Kahraman hayatını kaybetti.

Fail ise, Denizli Otobüs Terminali’nde polis tarafından yakalandı.

Aynı gece saat 01.30 sıralarında Sedat Mertoğlu (38), boşanma aşamasında olduğu Gülsüm Mertoğlu'nu (33) kesici aletle yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gülsüm Mertoğlu, hayatını kaybetti. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Sedat Mertoğlu’nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ADANA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde 22 Haziran Cumartesi günü Hakim Eba (23), boşanma aşamasında olduğu Şükran Eba’yı (19) kayınbiraderi Muhammet Erat’ı, kayınvalidesi Leyla Erat’ı ve kayınpederi Turgut Erat’ı katletti.

Fail, daha sonra yeni doğan çocuğunu alıp olay yerinden kaçtı.

BALIKESİR

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 22 Haziran Cumartesi günü Cevri Gökyıldız (62), eşi Maizer Gökyıldız’ı (55) ateşli silahla katletti. Ardından aynı silahla kendini vuran Cevri Gökyıldız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan fail entübe edildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 23 Haziran Pazar günü saat 10.15 sıralarında Hilal Kar, imam nikahlı olduğu M.D. tarafından ateşli silahla katledildi.

Olay yerinden kaçan failin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANTALYA

Antalya’da 23 Haziran Pazar günü Abdülkadir Kocaoğlu, boşandığı Ayten Çağıran’ı kesici aletle katletti. Fail olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınırken, Ayten Çağıran hayatını kaybetti.

ANTEP

Antep'in Araban ilçesinde 23 Haziran Pazar günü Mehmet Emin Mercandağı, eşi Fatma Mercandağı’nı ateşli silahla katletti. Fail, olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

HAKKARİ

Hakkari'de dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Kübra Gültekin’in cenazesi Zap Suyu'nda bulundu.

KONYA

Konya'da 42 yaşındaki Ümmü Döğer, Arafa Yıldırım (44) adlı şahıs tarafından ateşli silahla katledildi. Edinilen bilgilere göre, olay saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. Selçuklu ilçesine bağlı Nişantaşı Mahallesi’nde oturan Ümmü Döğer, marketten ekmek alıp evine dönerken silahla vuruldu. Yaralanan Döğer, kaçarak apartmana girdi. Bu sırada Döğer'in peşinden giden Yıldırım, apartman içerisinde peş peşe ateş etti.



Ardından apartmandan çıkan Yıldırım, aynı silah silahla intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken Döğer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ameliyata alınan failin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.