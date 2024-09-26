Üç günde yarım milyon yerinden edildi

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İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim günden güne tırmanırken Lübnan büyük bir göç hareketliliğine sahne oluyor. İsrail’in saldırılarından kaçarak güvenli olduğunu düşündüğü bölgelere ulaşmaya çalışanların sayısı yarım milyonu aştı.

İsrail’in Hizbullah ile çatışmaların başladığı 8 Ekim’den bu yana Lübnan’a yönelik en şiddetli saldırısı sürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğu bölgeleri ile başkent Beyrut'un kuzeyine hava saldırıları düzenledi. Pazartesi gününden bu yana süren İsrail saldırılarında 50'si çocuk, 95'i kadın en az 569 kişinin öldüğü, bin 835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Özellikle Lübnan'ın güneyinde yoğunlaşan İsrail bombardımanları, başta Sur ve Nabatiye kentleri olmak üzere birçok kasaba ve köyü hedef aldı. Bu saldırılar, güneyden kuzeye, Trablusşam’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada büyük bir göç dalgasını tetikledi.

Sayda Belediye Meclisi Üyesi ve Acil Durumlar Başkanı Mustafa Hicazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “2006 Savaşı'nı hatırlatan, benzeri görülmemiş bir göç hareketi yaşıyoruz” dedi. Birçok Lübnanlı Suriye’ye gitmeyi tercih ederken iki ülke arasındaki sınırda uzun kuyruklar oluştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan Lübnanlılara hitaben yaptığı açıklamada “saldırıların sürdüğünü” belirterek “Evinize dönmeyin” uyarısı yaptı. İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

UÇURUMUN KENARINDA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bölgedeki çatışmaları görüşmek üzere Lübnan gündemiyle toplanacağını açıklarken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Lübnan uçurumun kenarında, dünya Lübnan’ın bir başka Gazze olmasını göze alamaz” dedi. New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’nda konuşan ABD Başkanı Joe Biden da “itidal” çağrısında bulunarak “Tam ölçekli bir savaş kimsenin çıkarına değil. Bir durum tırmanmış olsa bile, diplomatik bir çözüm hâlâ mümkün” dedi.

BIDEN ÜMİT VERMİYOR

Biden’ın konuşmasını “Güçlü değil, ümit verici değil” diyerek eleştiren Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bu Habib ise “ABD’nin Ortadoğu ve Lübnan ile ilgili gerçekten fark yaratacak tek ülke” olduğunu söyledi. Bu Habib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden edilenlerin sayısının 500 bine ulaştığını söyledi.

TEL AVİV’E SALDIRI

Hizbullah ise İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği saldırıda komutanı İbrahim Kubeysi'nin öldüğünü doğruladı. Hizbullah “komutanlarının İsrail tarafından öldürülmesi ve son günlerdeki saldırılara yanıt olarak” İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’ın Tel Aviv’deki karargâhını balistik füzeyle vurduğunu açıkladı. İsrail ordu radyosunun haberine göre ise füzenin düşürüldüğünü kaydetti.

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KATLİAMLAR PROTESTO EDİLİYOR

İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları ABD ve Avrupa’daki birçok kentte protesto edildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Federal Bina'nın önünde toplanan bir grup gösterici, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıdı, İsrail'in saldırılarını kınadı. San Francisco, Los Angeles, New York ve başkent Wahington'da da protestocular sokağa çıktı. İsveç’in başkenti Stockholm ve Hollanda’nın Amsterdam kentinde de Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. Yunanistan’da ise Yeni Sol Partisi milletvekilleri, Atina’daki parlamento binası önünde Filistin ve Lübnan’a destek pankartı açtı.

GÖSTERİYE YASAK

Öte yandan İtalya'nın başkenti Roma'da 5 Ekim'de yapılması planlanan Filistin'e destek gösterilerinin Roma Müdürlüğü’nce yasaklandığı açıklandı. 27 Ocak Uluslararası Holokost'u (Yahudi Soykırımı) Anma Günü'ne denk geldiği gerekçesiyle o günkü Filistin'e destek gösterileri de yasaklanmıştı.