Üç ilçe ve dört beldede seçimler yenilenecek

Haber Merkezi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından sonuçlara yapılan itirazlar sonucu 7 merkezde tekrarlanacak seçimler 2 Haziran’da yapılacak. Üç ilçe ile dört beldede yapılacak seçimlerde 50 binden fazla seçmen sandığa gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamalarına göre 2 Haziran Pazar günü Aksaray-Güzelyurt, Kayseri-Pınarbaşı, Urfa-Hilvan ilçeleri ile Sivas-Yıldızeli, Güneykaya, Tunceli – Mazgirt, Akpazar, Kırklareli-Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray-Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için bir kez daha sandık kurulacak. O belediyelerden bazıları şöyle:

• Hilvan Belediyesi

Urfa Hilvan Belediyesi seçimlerinde DEM Parti’nin 521 oy farkıyla seçimi kazanmasına rağmen ilçe seçim kurulu AKP’li adayın yeğeninin de olduğu bir grubun oy pusulalarını yakmaları gerekçesiyle seçimi iptal etmişti.

• Pınarbaşı Belediyesi

CHP’li aday Deniz Yağan‘ın 5 bin 82, MHP’li aday Menduh Uzunluoğlu‘nun 4 bin 758 oy aldığı Kayseri Pınarbaşı’nda YSK, MHP’nin itirazı üzerine yaptığı inceleme sonucunda seçimleri “mühürsüz pusula” gerekçesiyle iptal etti. İptal kararı sonrası Kayseri Valiliği, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atandı. Ayrıca Kurul yetkilileri MHP’liler tarafından saldırıya uğrarken MHP’lilerin küfürler savurduğu videoları da ortaya çıkmıştı. Öte yandan MHP’liler için ilçenin değeri ise Alparslan Türkeş’in memleketi olması.

• Güzelyurt Belediyesi

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde İYİ Parti adayı Hazim Turan yüzde 32,52 ile seçimi kazanmıştı. Arasında bir oy fark olan rakibi AKP adayı Ünal Demircioğlu ise yüzde 32,46 oy almıştı. Demircioğlu’yla araların 11 oy fark olan MHP adayı Sadullah Er ise yüzde 31,81 oyla üçüncü aday olmuştu.

AKP yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

• Güneykaya Belde Belediyesi

Güneykaya beldesinde 3 sandığın kurulduğu Güneykaya Anadolu Lisesi’nde oy kullanma işleminin ardından yaşanan arbede ve olaylar nedeniyle güvenlik güçleri nezaretinde Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu’na götürülen seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği tespit edildi. Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçimin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.