Üç ildeki konut töreni için 27 milyon TL harcandı

HABER MERKEZİ

İktidarın deprem konutlarının teslimi için düzenlediği törenlerin maliyeti tartışma yarattı.

Üç ayrı kentte yapılan organizasyonlar için kamu bütçesinden yaklaşık 27 milyon lira harcandı.

Sözcü’nün haberine göre, Hatay’da “455 bin konut tamam” sloganıyla düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı tören için günler öncesinden harabe binaların brandalarla makyajlandığı organizasyon için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 8 milyon 935 bin TL ödediği kaydedildi.

Adıyaman’da 15 Kasım 2025’te gerçekleştirilen “350 bininci konut teslim töreni”nin maliyetinin ise 8 milyon 430 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Maraş’ta 19 Haziran 2025’te yapılan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katıldığı “250 bininci afet konutu anahtar teslim ve kura çekim töreni” için de 9 milyon 750 bin TL harcandığı belirtildi.

Bakanlığın söz konusu organizasyonların tamamı için aynı şirketle sözleşme imzaladığı ifade edildi.