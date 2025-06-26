Üç katile de ceza yok

HABER MERKEZİ

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin ardı arkası kesilmezken faillerin yargılanması da devam ediyor.

Son olarak 4 kentte 4 katil hâkim karşısına çıktı. Davalardaki son gelişmelerde şunlar yaşandı:

•Manisa’da üniversite öğrencisi Hilal Kırgöz’ü öldüren direksiyon eğitmeni Önder Lafçı’ya verilen müebbet ve 11 yıl hapis cezası istinaf mahkemesinde bozuldu. Cezanın bozulma gerekçesi olarak ‘usul eksikliği’ işaret edildi. Bazı tanıkların dinlenmesi için dosya, yeniden Manisa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

•Urfa Siverek’te Arzu Elen’i öldüren evli olduğu Mahmut Elen’e ‘haksız tahrik indirimi’ yapılarak verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasının bölge adliye mahkemesi tarafından bozulmasının ardından duruşma tekrar görüldü. Dava, maktulün beden ve ruh bakımından olay anında kendini savunacak durumda olup olmadığına ilişkin adli tıp raporunun dosyaya ulaşmaması nedeniyle ertelendi.

• İstanbul Şişli’de kaçırmaya çalıştığı boşandığı Bahar Aksu’yu sokak ortasında öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 kişi, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma eksikliklerin giderilmesine karar verilerek ertelendi.

•İzmir’de Gözde Karamus’u öldüren Serdar Karamus’un yargılandığı davada, esas hakkında mütalaa açıklandı. Sanık hakkında ‘Eşi kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından ceza istenirken, Gözde’nin vücudundaki 6 kurşundan 5’inin öldürücü nitelikle olduğu gerekçesiyle indirim yapılmaması yönünde görüş bildirildi.