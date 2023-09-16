Üç kentte orman yangını
Bolu'nun Gerede, İzmir'in Menderes ve Adana'nın Kozan ilçelerinde orman yangını çıktı. Orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bolu, Adana ve İzmir'de orman yangınları çıktı.
Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Zeyneller Yaylası’nda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yoğun duman ve alevler Gerede merkezden de görüldü.
ADANA'DA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında ise havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
MENDERES'TE ORMAN YANGINI
İzmir'de ise Menderes ilçesinde orman yangını çıktı.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Menderes'in Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 7 dozerle yangına müdahale edilmeye başlandı.