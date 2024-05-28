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Üç kişiden ikisi ‘kısırlaştırma’ öneriyor

Güncel
  • 28.05.2024 06:00
  • Giriş: 28.05.2024 06:00
  • Güncelleme: 28.05.2024 06:38
Üç kişiden ikisi ‘kısırlaştırma’ öneriyor

Haber Merkezi

İktidarın sokak hayvanlarının uyutulması için Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapmayı planladığı değişiklik toplumun her kesiminden tepki çekmeye devam ediyor.

Bir araştırma şirketinin bin 800 kişiyle yaptığı sokak hayvanları araştırmasında katılımcıların yüzde 53,7’si sokak hayvanlarının tehlikeli olduğunu düşünmediğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 35,6’sı bu hayvanların rehabilite edilmesi gerektiğini savunurken yüzde 67,2’si ise çözümün kısırlaştırma olduğunu ifade etti.

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