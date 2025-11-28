Üç kişilik Kaya ailesi başlarından vurularak öldürüldü: Tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından olayın aydınlatılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Polis ekiplerince gözaltına alınan V.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "suç delillerini karartma" suçundan tutuklandı.

***

NE OLMUŞTU?

Olay, 25 Kasım’da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana gelmişti.

Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girmişti. Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını görmüştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilmişti. Mehmet Kaya'nın (37) cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedilmişti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıkmıştı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlenmişti. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kurulmuştu.

Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alınmıştı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvurulmuştu.

GÖZALTINA ALINAN KOMŞU TUTUKLANMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalanmıştı.

M.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘delil karartmak’ suçundan tutuklanmıştı.