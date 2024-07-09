Üç konfederasyon bugün ortak bildiri yayımlayacak

Emek Servisi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bugün 11.00’de Türk-İş Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

3 Temmuz’da genel başkanların katılımıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren konfederasyonlar, geçtiğimiz hafta hazırladıkları, konfederasyonların görüş ve taleplerini içeren ortak bildiriyi bugün kamuoyuyla paylaşacaklar.

Basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan katılacak. Çerkezoğlu, Atalay ve Mahmut Arslan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri toplantıda ücretler üzerinden kesilen vergi, enflasyon rakamları, asgari ücret ve kamudaki tasarruf tedbirlerinin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisinin de aralarında olduğu konu başlıklarını konuşmuş, üç konfederasyondan birer temsilcinin katılımıyla komisyon kurulup ortak bir bildiri hazırlanmasını kararlaştırmıştı.