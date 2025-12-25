Üç kuruş verdiler, 5 kuruş alıyorlar

Haber Merkezi

Asgari ücretinin açıklanmasının ardından iktidar zam yağmuruna da başladı. Kaşıkla verdiğini kepçeyle alan tek adam rejimi, doğalgaz, elektriğin ardından otoyollara ve pasaport, sürücü belgesi, kimlik gibi değerli kağıtlara da zam uyguladı.

Dün köprü ve otoyollara gelen %25’lik zammın açıklanmasının ardından bugün de değerli kâğıtların ücreti %19 zamlandı.

Yabancı çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesinin ücreti 964 TL’ye yükseltilirken noter işlemlerinde kullanılan noter kâğıdı ve beyannameler için bedel 149 TL oldu.

Yapılan zamla birlikte,

2026 yılında pasaport bedeli 1351 TL,

Sürücü belgesi 1690 TL,

Kimlik kartı, doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kartlar 220 TL,

Kayıp nedeniyle düzenlenen kartlar 440 TL,

Motorlu araç tescil belgesi 1511 TL,

İş makinesi tescil belgesi 1261 TL olarak belirlendi.