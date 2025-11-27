Üç kuruşluk ihmal!

İstanbul Bağcılar'da 24 Kasım’da Plevne Parkı'nda bulunan oyuncak motosiklete binen beş ilkokul öğrencisi çocuğun elektrik akımına kapılması tartışmalara neden oldu.

Parktakilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından beş çocuğu çevredeki hastanelere kaldırdı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken AKP’li Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

İHMALLER ZİNCİRİ SIRALANDI

BirGün olayın ardından Bağcılar Belediyesi tarafından hazırlanan tespit raporuna ulaştı.

24 Kasım 2025 tarihinde Plevne Parkı’nda polis eşliğinde yapılan tespitlere yer verilen raporda şu ihmaller sıralandı:

• Çarpılma olayının iddia edildiği park işletmecisine ait oyun makinelerinde yapılan tespitte, basketbol sahasının yanında bir adet jetonlu araba, bir adet jetonlu motor ve bir adet jetonlu boks makinesi olarak, toplamda üç cihazın bu hatta bağlı olduğu tespit edilmiştir.

• Basketbol sahasının yanındaki oyun makinelerinin tamamı bir grup prize bağlanmıştır. Bu grup priz, dış mekan bir buat kutusu içerisine yerleştirilmiştir. Buat kutusunun kapağı dört adet yıldız başlı vida ile kapatılmıştır. Bu kapak açılmadan prize ulaşılamaz, fiş takılamaz veya çıkarılamaz.

• Sigorta kutusu kapaksız ve mühürsüzdür. Tamamen açık konumdadır. Herhangi bir uyarıcı levha bulunmamaktadır.

• Bu hat üzerinde hayat koruma rölesi, yangın koruma rölesi ve kaçak akım rölesi bulunmamaktadır.

• Oyun makinelerine giden hattın pano ucundan toprak hattı kesilmiştir ve bağlı cihazların topraklama bağlantısı bulunmamaktadır.”

KAÇAK AKIM RÖLESİ 500 TL’YE SATILIYOR

Öte yandan tespit raporunda parkta bulunmadığı belirlenen kaçak akım rölesi internet sitelerinde 500 TL ile 4 bin TL arasında satılıyor.

PARKIN İŞLETMESİ KİME VERİLDİ?

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Avukat Özkan Akar yaptığı açıklamada, “Bu parkın mülkiyeti belediyede. Ancak Bağcılar’da şöyle bir gelenek var, eski meclis üyeleri, eski AKP’li yöneticiler siyasetten payını alsın diye bu parkların işletmesi veriliyor. Çocuklarımızın bir hayati tehlikeleri yok ama üç çocuğumuzda ritim bozuklukları var. Aileleri ile görüşüyoruz ve bu olayın takipçisiyiz. Bağcılar Belediyesi’nin parklardaki işletmeleri kimlere ve nasıl devredildiği, buralara yönelik denetimler hususunda şüphelerimiz vardır. Bu nedenle bu olayın takipçisi olacağız” dedi.

***

KAÇAK AKIM RÖLESİ NEDİR?

Kaçak akım rölesi, elektrik tesisatlarında meydana gelen kaçak akımları tespit ederek devreyi kesen güvenlik cihazlarıdır. Elektriksel kazaların ve yangınların önlenmesinde kritik bir rol oynar. Bu cihazlar, elektrik yüküne maruz kalan insanların elektrik çarpmasından korunmasını sağlar.