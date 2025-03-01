Üç partili koalisyon: Aşırı sağ denklem dışı

Serdar Paulo ERDOST

Avusturya’da seçimlerden 151 gün sonra üç partili bir koalisyon hükümeti için anlaşmaya varılırken, seçimin birincisi aşırı sağcı Özgürlük Partisi’ne (FPÖ) hükümette yer verilmedi. Halk Partisi (ÖVP), merkez sol Sosyal Demokratlar (SPÖ) ve liberal NEOS, perşembe günü Avusturya tarihinde ilk kez üç partili bir koalisyon anlaşmasına vardı.

Üçlü koalisyonun perşembe günü sunduğu "Şimdi doğru olanı yap. Avusturya için" başlığını taşıyan yaklaşık 200 sayfadan oluşan programın başında uzlaşma ve pragmatizm yer alıyor. Bu partilerin ilk koalisyon görüşmeleri 3 Ocak’ta Yeni Liberaller Partisi’nin (NEOS) çekilmesi ile başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ardından hükümeti kurma görevi verilen FPÖ lideri Herbert Kickl, ÖVP ile görüşmelerin başarısız olması nedeniyle görevi iade etmişti.

ANLAŞMAZLIK ERTELENDİ

Koalisyon görüşmelerinin ikinci denemesinde, Avrupa Birliği’nin (AB) bütçe açığının zorunlu prosedürle kapatılmasını önleme konusunda mutabakata varıldı. ÖVP ve NEOS'un talebi de buydu. Buna karşılık SPÖ'nün istediği gibi banka vergisi artırılacak. Önümüzdeki yedi yılda 18,5 milyar avroluk bütçe açığının kapatılması için hangi önlemlerin alınacağı konusundaki siyasi tartışma geleceğe ertelendi.

ÖVP’nin isteği üzerine, aile birleşimini durdurarak sığınma ve entegrasyon konusunda daha katı bir düzenleme geliyor. SPÖ, kira artışlarının kontrolü ve doktor randevuları öncesi bekleme sürelerini kısaltmayı hedefliyor. NEOS ise eğitim alanında fırsat eşitliği konusunda bir başarıya imza atmak istiyor. Bakanlıklar konusunda da uyuşma sağlandı.

NEOS’TA KRİTİK OYLAMA

Şu anda NEOS’un parti tabanı üç partili bir koalisyonun oluşması önündeki tek engel olarak görülüyor. NEOS'un pazar günü yapılacak Genel Kurul’da hükümet programını onaylaması gerekiyor. Burada partinin üyelerinin üçte ikisinin onayına gereksinim var. Parti üst kademeleri yeşil ışık alacaklarına dair güven sinyalleri verse de genel kuruldan çıkacak sonuç belirsizliğini koruyor.