Üç polisin öldürüldüğü saldırının gözaltıları: Firari, Suriye’de hapiste çıktı

İzmir’de eylül ayında üç polisin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin soruşturmada dün “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayancuk ile “Ebu Haris” kod adlı Halis Karadağ gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen isimlerden “Ebu Ubeyde” kod adlı İlyas Aydın’ın ise bulunamadı. Ajanslar Aydın’ın yurtdışında olduğunu aktardı.

Kısa Dalga’da yer alan habere göre Aydın Suriye’nin kuzeyinde cezaevinde kalıyor.

"KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR"

Aydın, halen kırmızı bülten ile zaten aranıyordu. Aydın’ın İstanbul Fatih’te IŞİD yapılanmasında yer aldığı, 2013 yılından itibaren Suriye’ye gidip gelmeye başladığı, dönemin IŞİD sözcüsü Ebu Muhammed el Adnani ve yardımcısı Ebu Muhammed el Furkan'ın ekibinde "ideolojik alandan" sorumlu olduğu biliniyordu.

Aydın, kendisi ile yapılan söyleşilerde 2015'te Er Sefter Taş'ın kaçırılmasının ardından MİT ile görüşmeye giden üç kişilik heyette olduğunu da iddia ediyordu. 2019 yılında bir grup Türkiyeli gazeteciye tutuklu bulunduğu Haseke yakınlarında verdiği söyleşide de iki Türk askerinin yakılarak öldürülmesinin yanı sıra 10 Ekim ve Suruç katliamlarına dair bilgiler de aktarmıştı.

Gözaltı kararı verilen süphelilerin, saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki Eren Bigül ile bağlantılarının olduğu iddia edilmişti. Operasyonun İzmir'de 3 polisin yaşamını yitirdiği Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik 8 Eylül'de gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.