Üç şehirde toz taşınımı etkili oluyor

Antep, Adıyaman ve Malatya'da etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Antep, Adıyaman ve Malatya'da, toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

Toz taşınımı nedeniyle araçların üzerleri tozla kaplandı.

Adıyaman'da ise toz taşınımının etkisinin yarın sabaha kadar süreceği belirtildi.

Oto yıkamacı Erkan Altunbaş, toz taşınımı nedeniyle araçlarını yıkatmak isteyenlerin sıra oluşturduğunu belirtti.

Malatya'da da toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

Kentte toz taşınımı nedeniyle araçların üzerleri tozla kaplandı.

Rüzgar nedeniyle toz taşınımı daha çok kentin yüksek kesimleri olan Beydağı'nda etkisini gösterdi.