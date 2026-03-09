Üç suç örgütü arasında kanlı hesaplaşma: "600 TL’ye el bombası atılır!"

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Kağıthane’de üç suç örgütü arasında süren kanlı hesaplaşmaya ilişkin ayrıntıları kaleme aldı.

Saymaz’ın aktardığına göre; ilçede Gündoğmuşlar, Demirler ve Anucurlar adlı üç suç örgütü uzun süredir birbirleriyle çatışıyor.

Bu gruplar içinde en bilineninin Gündoğmuşlar olduğu belirtiliyor. Örgütün lideri 31 yaşındaki Uğurcan Gündoğmuş.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iki hafta önce hazırladığı iddianameye göre Gündoğmuş’un 2014 ile 2020 yılları arasında çok sayıda silahlı saldırıya karıştığı ve zamanla etkisini Kağıthane’nin dışına taşıdığı ifade ediliyor.

Gündoğmuş’un 2020 yılında Mücahit Kanat’ı öldürdükten sonra yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı belirtiliyor. Saymaz’ın yazısına göre Gündoğmuş, daha sonra Barış Boyun grubuyla ittifak kurdu. Bu süreçte Anucurlar grubundan Cumali Aslan’ın öldürüldüğü aktarılıyor.

Daha sonra Barış Boyun’dan ayrılan Daltonlar grubuyla hareket edildiği ifade ediliyor. İki grubun en çok ses getiren saldırılarından birinin 6 Ekim 2025’te avukat Serdar Öktem’e yönelik suikast olduğu belirtiliyor.

“İNTİHAR SAVAŞÇISI GİBİ KULLANIYORLAR”

İddianamede örgütün faaliyetlerine ilişkin çarpıcı tespitler yer alıyor.

Buna göre Gündoğmuşlar; silah ve uyuşturucu ticareti, cinayet, yaralama ve yağma gibi suçlardan finansal kaynak sağlıyor. Örgütün 15–20 yaş aralığındaki gençleri “intihar savaşçısı gibi” kullandığı ifade ediliyor.

Tetikçilerin ayrım gözetmeden silahlı saldırılar düzenlediği, eylemlerde araç, motosiklet, uzun namlulu silahlar ve el bombalarının kullanıldığı belirtiliyor.

İddianamede örgütün 20’den fazla eylemi olduğu, ancak dosyada yalnızca 16’sına yer verildiği aktarılıyor.

DEMİRLER İLE HESAPLAŞMA

Saymaz’ın aktardığına göre Gündoğmuşlar ile Erdoğan Demir liderliğindeki Demirler arasında uyuşturucu ticaretini tekelleştirme ve rant paylaşımı nedeniyle çatışmalar yaşandı.

Bu süreçte iki taraf da can kayıpları verdi.

2024 yılında Gündoğmuşlar grubundan 20 yaşındaki Serhat Tekin Kantele, Belgrad Ormanı’nda başından vurulmuş halde bulundu.

Rıdvan Özyer ile Erkan Aslan da çatışmalarda hayatını kaybeden isimler arasında yer aldı.

Gündoğmuşlar grubunun buna iki saldırıyla karşılık verdiği belirtiliyor. Önce Enes Aslan’ın öldürüldüğü, ardından 6 Şubat 2024’te Caser Kara’ya ateş açıldığı ifade ediliyor.

50 yaşındaki Kara saldırıdan yaralı kurtuldu. İki gün sonra ise Demirler grubuna ait bir şarküteriye ses bombası atıldığı aktarılıyor.

ÇOCUKLARIN KULLANILDIĞI SALDIRILAR

Saymaz’ın yazısında yer alan iddianamede örgütlerin çocukları saldırılarda kullandığına dair dikkat çekici ayrıntılar bulunuyor.

17 Nisan 2024’te Çağlayan Mahallesi’ndeki bir otoparka el bombası atıldığı ve saldırının E.K. adlı bir çocuk tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

E.K.’nin saldırıdan sonra Bağcılar’da bir lüks siteye girdiği ve burada üç çocuk örgüt üyesiyle kaldığı belirlendi.

E.K. ifadesinde kalacak yeri olmadığı için bu eve gittiğini ve 600 TL karşılığında bomba atmasının istendiğini söyledi.

E.K.’nin “Dayı” olarak söz ettiği kişinin Daltonlar grubunun yöneticilerinden Sinan Memi olduğu ifade edildi.

Memi ise ifadesinde Erdoğan Demir tarafından tehdit edildiğini ve bu nedenle saldırıyı planladığını ileri sürdü.

ÜMRANİYE’DE SUİKAST

İddianamede yer alan bir diğer saldırı 28 Mart 2024 gecesi Ümraniye’de gerçekleşti.

Enes Demir ve Y.Y.’nin bulunduğu araç tarandı. Enes Demir hayatını kaybetti, Y.Y. ise yaralı kurtuldu.

Saldırganların sahte pasaportla araç kiraladıkları ve aracı daha sonra kundakladıkları belirlendi.

TÜRKÜ BARA EL BOMBASI

Bir başka saldırı ise 27 Mayıs 2025’te “Son Kadeh” adlı türkü bara düzenlendi.

Suriyeli A.Y. barın içine el bombası attı. O sırada içeride 10 çalışan ve 30 müşteri bulunuyordu.

Patlamada dördü kadın 7 kişi yaralandı.

Bar sahibi Barış Yamaç, saldırı anını şöyle anlattı:

“Bir müşteri ‘Abi kapının önünde maskeli birileri var’ dedi. Dışarı çıktım ama kimseyi göremedim. Döndükten 10–15 saniye sonra kapı açıldı ve işletmenin ortasında patlama oldu. Yere yığıldım. Müşteriler ve çalışanlar yere savruldu.”

YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

Gündoğmuşlar ile Anucurlar arasındaki çatışmalar da oldukça kanlı geçtiğini belirten Saymaz, Anucurlar grubunun 2022’de Mehmet Emin Kalkan’ı, 2023’te ise Fırat Öncü’yü öldürdüğünü yazdı.

Gündoğmuşlar ise 29 Mart 2025’te Sarıyer’de bir araca saldırı düzenledi.

Ancak araçta hedef alınan kişi yerine 17 yaşındaki Aber Karademir bulunuyordu.

Karademir 11 kurşunla hayatını kaybetti.

Babası Ersin Karademir, oğlunun yanlış hedef seçilmesi nedeniyle öldürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Oğlumu o kişiyle arkadaşlık etmemesi için uyarmıştım. Ama engel olamadım. Oğlum, o araca bindiği için öldürüldü.”

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede 4 kişiye örgüt kuruculuğu, 55 kişiye örgüt üyeliği, 19 kişiye ise örgüte yardım suçlaması yöneltiliyor.