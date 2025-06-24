Üç tekerlekli motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen üç tekerlekli motosiklette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Tazlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.E., idaresindeki 34 HAC 718 plakalı üç tekerlekli motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte D.E., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.