Üç teknik direktörün ilginç kaderi

Manchester United’da Ruben Amorim göreve başlamadan önce görev yapan 3 teknik direktör de aynı anda kovularak ilginç bir tesadüfün aktörleri oldu.

İngiliz kulübünün Amorim’den önceki üç teknik direktörü olan Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag ve Jose Mourinho, farklı takımlarda olsalar da benzer bir kaderi aynı anda paylaştı.

İlk olarak İsveçli teknik direktör Solskjaer, Beşiktaş’taki görevinden, takımının Konferans Ligi Play-off turunda Lausanne-Sport’a yenilip elenmesinin ardından 28 Ağustos Perşembe gecesi görevinden uzaklaştırıldı.

29 Ağustos’ta ise Fenerbahçe yönetimi, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica’ya elenmenin faturasını Jose Mourinho’ya kesti. Sarı lacivertliler Portekizli teknik direktörle yollarını ayırdı.

Son olarak bileti kesilen isim Erik ten Hag oldu. Bundesliga’nın son şampiyonu Bayer Leverkusen’i çalıştıran Hollandalı isim, ilk iki haftada galibiyet alamayınca koltuğunu kaybetti.

Böylece ManU’nun eski 3 hocasının, aynı hafta kulüpleriyle olan beraberlikleri sonlandı.

Mourinho Temmuz 2016 - Aralık 2018, Solskjaer Mart 2019 - Kasım 2021, ten Hag ise Temmuz 2022 – Ekim 2024 tarihleri arasında Kırmızı Şeytanları’da menajerlik görevini üstlenmişti.

Premier Lig’de eski günlerini arayan Manchester United, Kasım 2024’ten bu yana Portekizli teknik direktör Ruben Amorim’e emanet. Ancak Amorim’le de işler rayına oturmuş sayılmaz.