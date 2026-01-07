Üç vekil AKP’ye katılıyor: "Kılıçdaroğlucu" vekilden "sahte Atatürkçü" açıklaması

DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır ve Gelecek Partisi’nden geçen yıl istifa eden İsa Mesih Şahin bugün AKP’ye katılıyor.

Şahin, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımla da "yuvaya dönüş vakti" diyerek, bugün AKP'ye katılacağını duyurdu.

"YUVAYA DÖNÜŞ VAKTİ"

İsa Mesih Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Yuvaya dönüş vakti… Kalpleri aynı atanların istikameti de aynıdır. Bizim kalbimiz ülkemiz için atıyor ve 'istikametimiz de her zaman Güçlü Türkiye olacaktır.' Dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler, bölgemizdeki krizler 'iç cephede bir olmayı, güçlü Türkiye için birlikte mücadele etmeyi' gerektiriyor. Bu tarihî sorumluluk bilinciyle; baba ocağımız, gençlik yuvamız Ak Parti’ye dönüyorum. Yeniden yuvamızda olma fırsatını bize sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum."

ÖZGÜR ÖZEL'E MESAJ!

“Kılıçdaroğlucu olduğum için CHP’de dışlandım” diyen Hasan Ufuk Çakır ise Meclis’te ilginç açıklamalar yaptı. Çakır, “Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz; devletinin, bayrağının yanında olur. İngiltere’ye, Almanya’ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP’li ne de bir Türk milliyetçisi tanır” dedi.