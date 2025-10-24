Üç yıl bekleyen dosya zaman aşımına uğradı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere megakentteki CHP’li ilçe belediyelerine peş peşe operasyon düzenlenirken İBB’nin AKP dönemine ait yolsuzluk iddialarını içeren dosyanın savcılıkta, “Zaman aşımı süresi doldu” denilerek kapatıldığı ortaya çıktı.

İBB yönetimi Ekim 2021’de, AKP döneminde İBB İştiraki KİPTAŞ tarafından arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemi ile yaptırılan Viaport Venezia Projesi’ni mercek altına altı. Projenin yapım sürecinden kaynaklı olarak projedeki 135 daire KİPTAŞ’a devredildi.

YARI FİYATINA DAİRE ALDI

Ancak 15 Haziran 2016 tarihinde E Blok'ta yer alan 236 metrekarelik dubleks dairenin yüzde 52 oranında indirim yapılarak, AKP’den dört dönem milletvekili seçilen Şirin Ünal’a satıldığını tespit edildi. İBB yetkilileri, AKP’li Şirin Ünal’a yarı fiyatına daire satan dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım (şimdi Ümraniye Belediye Başkanı), Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Çolak, Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Erdem ile KİPTAŞ İmar Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Turgut Büyükçolak hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski KİPTAŞ yöneticilerinin “Hizmet ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan yargılanması istendi.

DOSYA ÜÇ YIL BEKLETİLDİ

İBB’nin suç duyurusunun ardından 2022 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma açıldı. Yaklaşık üç yıl sonra, 30 Aralık 2024 tarihinde Cumhuriyet Savcısı S.G, “Kovuşturmaya yer yok” kararı verip dosyayı kapattı.

Askeri mahkemelerde görev yapan S.G, askeri mahkemelerin kapatılmasından sonra önce ağır ceza mahkemesinde hakim oldu ve bu süreçte Hrant Dink davasının hakimliğini de yaptı. S.G, daha sonra Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMUŞ!

Savcı S.G. üç yıl boyunca bekletilen dosyaya ilişkin verilen “Kovuşturmaya yer yok” kararının gerekçesini, “Olayın 15 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştiği, atılı suçun 8 yıllık zaman aşımı süresi olduğu ve bu sürenin de 15 Haziran 2024’te dolduğu…” şeklinde açıkladı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE HATIRLANIYOR

Öte yandan Şirin Ünal evinde çalışan bir kadının şüpheli ölümüyle hafızalara kazındı. Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova, 23 Eylül 2019 tarihinde AKP’li Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma, Kadirova’nın ölümünden yaklaşık 5 ay sonra, 2 Mart 2020’de takipsizlik kararı verilerek kapatıldı. Kadirova ailesi de savcılığın takipsizlik kararı verdiği soruşturma dosyasını 5 Haziran 2020’de AYM’ye taşıdı. AYM ise yaklaşık üç yıl sonra, 15 Mart 2023 tarihinde başvuruyu karara bağladı.

Kararda, “Nadira Kadirova’nın Anayasa’nın 17’nci maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının ihlal edilmediği” belirtildi. Kararın oybirliği ile alındığı açıklandı.