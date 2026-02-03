Üç yıl geçti, sağlık hâlâ enkazda

6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık üç yıl geçmesine karşın, en ağır yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay’da sağlık hizmetleri hâlâ alarm veriyor. CHP’nin deprem bölgesinde yürüttüğü saha incelemeleri, özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde derin bir çöküş yaşandığını ve bu durumun sürdüğünü ortaya koydu. Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) konteynerlere sıkışırken, hekimlerin 8-9 metrekarelik iyi ısıtılamayan, yazın soğutulamayan, iyi havalandırılamayan, muayene masasının zor sığdığı, muayene paravanının kullanılmasının çok zor olduğu bir alanda günde ortalama olarak 70 hastaya bakmaya zorlandığı, yoğun bakım yatak sayılarında ciddi düşüş olduğu ve personel yetersizliği gibi durumların sağlık hizmetlerini felç ettiği belirtildi.

CHP’nin 28–30 Ocak 2026 tarihlerinde deprem illerinde yürüttüğü inceleme kapsamında Hatay, Osmaniye ve Gaziantep’te görevlendirilen heyetler, hazırladıkları raporları CHP Genel Merkezi’ne sundu.

YALNIZCA 5 ASM YAPILDI

Rapora göre Hatay’da depremden etkilenen 56 ASM’den yalnızca 5’i tamamlanarak hizmete açıldı. İnşası süren ya da yeni başlanan ASM sayısının 50 olduğu belirtilirken, deprem sonrası üçüncü yıl geride kalmasına rağmen yurttaşların büyük bölümünün hâlâ konteynerlerde sağlık hizmeti almak zorunda bırakıldığına dikkat çekildi. Kent genelinde 280 aile hekiminin konteyner ASM’lerde görev yaptığı, yaklaşık 50 aile hekimi kadrosunun boş olduğu kaydedildi. Yaklaşık 150 bin yurttaşın birinci basamak sağlık hizmetine erişemediği belirtilen raporda, günde ortalama 70 hastaya bakmak zorunda kaldığı kaydedildi. Su, elektrik ve internet kesintileri nedeniyle hizmetin sık sık aksadığı; hemşireler için oturma alanı dahi bulunmadığı rapora yansıdı. Aşı Takip Sistemi’nin bulunmaması nedeniyle birçok ASM’de aşı uygulamalarının haftada yalnızca bir gün yapılabildiği belirtilen raporda, ASM çalışanlarının mutsuz, umutsuz ve tükenmiş olduğu belirtildi.

Barınma sorunlarının sürdüğü ve hastalar için bekleme alanı bulunmadığı vurgulanan raporda, yurttaşların açık alanda, ayakta beklemek zorunda kaldığı ifade edildi. Deprem sonrası Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere birçok hastane ve ek binanın hizmet dışı kaldığı, bir bölümünün ise sınırlı kapasiteyle yeniden açıldığı aktarıldı. Rapora göre deprem öncesinde 10 bin kişiye düşen yoğun bakım yatağı sayısı 6 iken, bu oran 4,1’e geriledi. Yoğun bakım eksikliğinin Hatay’da hâlâ en kritik sorunlardan biri olduğu belirtildi. Deprem sonrası Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında Hatay’a çok sayıda hekim atandığı ancak büyük bölümünün mecburi hizmetin ardından tayin ya da istifa yoluyla kentten ayrıldığı kaydedildi. Ameliyathane, yoğun bakım ve servislerde nitelikli personel yetersizliği sürerken; ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi temininde yaşanan sorunların da hizmeti aksattığı, özellikle Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde barınma ve sosyal koşullar nedeniyle çok sayıda öğretim üyesi ve hekimin kentten ayrıldığı, bu durumun tıp eğitimi ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediği vurgulandı. Raporda, Hatay’da uzun süredir devam eden uyuz vakalarının önemli bir halk sağlığı sorununa dönüştüğü kaydedildi.

KAMUCU SİSTEM ŞART

CHP Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Hatay’da 2025 yılında sağlık yatırımları için 6 milyar TL ödenek ayrılmış, projelerin içlerinde bir tane bile aile sağlığı merkezi yok! AKP’nin birinci basamağı yok sayan politikalarının yatırım programındaki yansıması çok açık. Bugüne kadar en az 50 ASM binası tamamlanmalıydı. Sağlık Bakanlığı Hatay’da birinci basamak sağlık hizmetlerini adeta yok sayıyor. 6 Şubat depremleri, geçtiğimiz iki yılda, AKP iktidarının ne riskleri ortadan kaldırabildiği ne iyi bir hazırlık yapabildiği ne de hızlı ve etkili bir müdahalede bulunabildiğini göstermiştir. Hatay saha ziyaretleri ile depremin üzerinden üç yıl geçtiği halde bir toparlanma da yapamadığı açık olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizin kamucu, eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli bir sağlık sistemine ihtiyacı vardır" dedi.

Prof. Dr. Kayıhan Pala

CHP Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı

KIŞ ORTASINDA TAHLİYE

6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan Malatya İkizce Geçici Konaklama Merkezi’nde konteynerlerde yaşayan depremzedelere, 9 Şubat tarihine kadar konteynerleri boşaltmaları yönünde tebligat gönderildi. Kışın ortasında gelen tahliye tebligatına tepki gösteren depremzede yurttaşlar “Bu kara kışta, kışın ortasında “hadi buradan çıkın gidin” demek hangi vicdana sığar?” diye sordu. Depremzedeler, gönderilen tebligatın ani olduğunu, kış şartları ve konut teslim tarihlerindeki belirsizlik nedeniyle tahliyenin ertelenmesini, en azından Haziran ayına kadar konteyner kentte kalmalarına izin verilmesini talep etti.