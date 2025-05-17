Üç yıl sonra ilk temas

Umut Can FIRTINA

Ukrayna ile Rusya arasında üç yıl aradan sonra ilk doğrudan barış görüşmeleri, perşembe günü yaşanan heyet krizinin ardından İstanbul’da gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmelerin bugün de süreceğini kaydetti.

Türk, Rus, Ukraynalı ve Amerikan heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

İlk oturumda Türkiye, ABD ve Ukrayna heyetleri bir araya gelirken ardından ikinci oturumda Türkiye, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında görüşmeler yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yanı sıra ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Keith Kellogg’dan oluşan Amerikan heyeti görüşmelere katıldı.

Öte yandan, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Andriy Yermak da toplantılar öncesi ABD temsilcisi Keith Kellogg ve Fransa, Almanya ile İngiltere’den üst düzey danışmanlarla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurdu.

3 SENE SONRA MASADALAR

Savaşın tarafları, Mart 2022’de İstanbul’da yapılan görüşmelerin ardından 3 sene sonra ilk kez bir araya geldi.

Rusya heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinski başkanlık etti. Ukrayna heyetinin başında ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov bulundu. Üçlü toplantının açılış konuşmasını yapan Fidan, toplantının, Mart 2022’den bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk doğrudan temas olduğuna işaret ederek “Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalınan her gün, daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir” dedi.

ESİR TAKASINDA ANLAŞMA

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, toplantıda ateşkes ve esir takası konuları ile liderler düzeyinde olası bir toplantının görüşüldüğünü belirterek “(Rusya’yla) 1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık” ifadesini kullandı. Farklı temas kanalları üzerinde de çalıştıklarını aktaran Umerov, bir sonraki aşamaya dair yakında açıklama yapacaklarını kaydetti.

Önceki gün Ankara’da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen Zelenski ise, Türkiye’den ayrıldı. Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılan 6’ncı zirvesine katılan Zelenski, İstanbul’daki Rus heyetinin “karar verici olmadığına” dair sözlerini yineledi. Birincil önceliklerinin tam ve koşulsuz ateşkes sağlanması olduğunu vurgulayan Zelenski, İstanbul’da yürütülen barış müzakerelerinden ateşkese dair bir sonuç alınması gerektiğini söyledi. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin’in müzakereler için İstanbul’a gelmemesini eleştirerek “barış yapmak istemediğini” söylemişti.

TRUMP: EVE DÖNECEĞİM

Daha önce İstanbul’daki görüşmelerin gidişatına göre Türkiye’ye gelebileceğini belirten ABD Başkanı Trump ise “Körfez turundan sonra eve dönme zamanı” dedi. Trump, Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Rusya-Ukrayna arasında ne olacak göreceğiz” ifadelerini kullandı. Trump, “Putin ile en kısa sürede görüşmek istediğini” kaydetti.

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ZELENSKİ MÜZAKERELERİ YOKUŞA SÜRMEK İSTEDİ

Moskova Devlet Üniversitesi’nden Doç. Dr. İkbal Dürre, İstanbul’daki görüşmelere ve “heyet krizine” dair BirGün’e değerlendirmelerde bulundu: İstanbul’daki Rus heyetine dair spekülatif yorumlar doğru değil. 2022’de neredeyse anlaşmaya vardıkları görüşmelerde de, Medinski liderliğinde neredeyse aynı heyet vardı. Putin, heyet gelmeden önce onlara gerekli konsültasyonları yaptı, gayet yetkili bir heyet.

Ancak “Putin’i bekliyorum” gibi ifadelerle Zelenski bu işi bir “şova” dönüştürmek, kendi açısından Putin’i zor durumda bırakmak istedi. Putin’in gelmemesinin Erdoğan ve Trump’a saygısızlık olduğunu söyleyerek süreci provoke etmeye çalıştı. Hâlbuki böyle bir durum söz konusu değil. Daha önce de yüz yüze görüşmeye dair bir şey söylemeyen Putin bu oyuna düşmedi. Zelenski’ye bu tavrının yanlış olduğunu, bunun “ha deyince olacak bir iş olmadığını” hem Erdoğan, hem de ABD’li, İngiliz danışmanları da söyledi. Görüşmeler şimdi bu şartlarda başlıyor.

YENİ TEMASLARa kapı açar

İstanbul’daki görüşmelerde bu konuda teknik birtakım garantiler verilebilirse, en önemli sonuç bu olur. Çünkü zaten bugünkü görüşmelerden savaşı bütün yönleriyle sonlandıracak bir anlaşma çıkmaz.

Trump’ın “Ben olmadan bir şey çıkmaz” sözleri de buna işaret ediyor. Taraflar masadan birbirine girmeden ayrılabilirse, görüşmelerin devamı için bir karar çıkacak ve bu da en somut sonuç olacak olacak. Rus heyeti kendi karar verecek düzeyde olsa da bu Ukrayna heyeti için geçerli değil. Batılı ortaklarıyla karar vermesi lazım.

Bu yüzden bu görüşmelerde Ukraynalı çocukların durumu, nükleer tesisler gibi bazı birkaç teknik detayların, dolayısıyla daha ileriki görüşmelerin yolu açılacaktır. Bu şekilde bir yol haritası çizilebilir.

Bu şartlarda Ukrayna, görüşmelerden önce çatışmayı durdurmak istiyor. Putin ise Kiev ve Batılı müttefiklerinden bu süreci, cephedeki pozisyonlarını güçlendirmek için kullanmayacaklarına dair garanti istiyor. Böyle bir hazırlığa doğal olarak izin veremez.

PUTİN GARANTİ İSTİYOR

Putin bu işi, bu bir dizi görüşme ve nihayetinde Trump’la konuşmasının sonunda şu noktaya getirmek istiyor: Bu savaş kısa bir süre zarfında bir daha içinde çıkmayacak şekilde bitsin.

Bu doğrultuda Kırım dışında eline geçirdiği toprakların tanınmaması gibi bazı konularda taviz verebilir. Şimdi uzun vadeli garantiler almadan hem savaş dondurulursa hem de Rusya üzerinde yaptırımlar devam ederse, bu, bu sürenin, yani önümüzdeki birkaç yılın tamamen Ukrayna’nın da lehine gitmesi sonucunu doğurur.

Ukrayna, neredeyse yalnız kalmış durumda. ABD eskisi gibi desteklemiyor. Fransa da, savaşta “bundan sonra Kiev’e verebileceği bir şey kalmadığını” söyledi. İngiltere de 2022’deki süreçte “yıkıcı” taraftaydı, yine bu duruma düşmek istemiyor.

Doç. Dr. İkbal Dürre

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FİLİSTİN EYLEMİNDE 3 GÖZALTI

Ukrayna-Rusya müzakerelerinin gerçekleştirildiği Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde “Filistin’de soykırımı durdurun” sloganıyla eylem yapan ikisi kadın üç kişi gözaltına alındı. İlke TV’den Eylül Deniz Yaşar’ın haberine göre, üç kişi İngilizce “Filistin’de soykırımı durdurun” yazılı pankart ve Filistin bayrağı açarak slogan attı. Beş dakika süren oturma eylemine polis müdahale etti.

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İRAN VE AVRUPA NÜKLEER PLANI GÖRÜŞTÜ

İran ile üç Avrupa ülkesi, 2015 nükleer anlaşmasını görüşmek üzere İstanbul’da buluştu. Taraflar ilerleme kaydedilmediğini açıkladı ancak diplomasiye devam etme mesajı verdi. İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya’dan diplomatlar, 2015 nükleer anlaşmasını görüşmek üzere Cuma günü İstanbul’da bir araya geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, toplantıda bir ilerleme kaydedildiği hakkında bilgi vermedi ancak tarafların görüşmeleri sürdürme niyetinde olduğunu söyledi. Görüşme, Tahran ile Washington arasında yapılması beklenen beşinci müzakere turu öncesinde gerçekleşti.