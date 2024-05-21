Üç yılda sadece beton döktüler

Kaynak yetersizliği ve plansızlık nedeniyle kördüğüm halini alan kamu ihalelerine bir yenisi eklendi. 2020’de “Yenisi yapılacak” denilerek yıkılan Edirne Ergene Şehir Stadı için Mayıs 2024 itibarıyla yalnızca beton dökülebildi.

Mustafa BİLDİRCİN

“Yenisi yapılacak” denilerek yıkılan Edirne Ergene Şehir Stadı, aradan geçen üç buçuk yıla karşın hâlâ tamamlanamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca, sorumluluğu Edirne İli Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne devredilen yeni stat için yalnızca beton dökülebildiği öğrenildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Ergene Şehir Stadı, 2020’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın onayıyla yenilenmek üzere yıkıldı. Stadyumun inşaatı için yapılan ihaleler enflasyon, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle sonuçsuz kaldı.

2023’te Edirne İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce düzenlenen stadyum yapım ihalesi de istekli olmadığı için iptal edilince stadyumun sorumluluğu Edirne İli Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne devredildi. Birliğin pazarlık yöntemiyle gerçekleştirdiği ihale, 12 milyon 422 bin TL’ye sonuçlandı ve yükleniciye Aralık 2023’te yer teslimi yapıldı.

YAPMAYACAKSAN NEDEN YIKTIN?

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, yıkık stadı yerinde inceledi. 2020 yılında yıkılan stadın yerinde Mayıs 2024 itibarıyla yeller estiğini kaydeden Yazgan, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İktidarın yanlış ekonomik politikaları ve plansız uygulamaları, bir ilçenin statsız kalmasına neden oldu. Stat için bir çivi çakılmaz mı? Konuyu Kasım 2023’te TBMM gündemine taşıdım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a stadın ne zaman tamamlanacağını sordum. Ancak Bakan Bak, soru önergeme yanıt vermedi. Gerekçesi ortaya çıktı. Meğer ne zaman biteceğini Bakan da bilmiyormuş. Yapmayacaksanız, neden yıkıyorsunuz? İktidar, önce ulusal bayram kutlamalarını statlardan aldı ardından statların ismini değiştirdi ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adını statlardan kaldırdı. Şimdi de statları yıkıp, atıl bırakıyorlar. Üç buçuk yıl geçti, ortada stat yok. Böyle olur iktidarın stadı.”