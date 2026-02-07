Üç yıldır 145 yurttaştan iz yok

6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine karşın kaybolan yurttaşlardan hâlâ tek iz yok. Binlerce bina gibi umutların da enkaz altında kaldığı bölgede 145 kişi hâlâ kayıp.

DNA TALEBİ

Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği (DEMAK), kayıpların 38'inin çocuk olduğunu vurgulayarak somut bir tablo ortaya koydu. Aileler, sevdiklerinin enkazdan sağ çıkarıldığına dair görgü tanıkları olmasına rağmen hastane kayıtlarında iz bulamamaktan şikâyetçi. Kayıp Batuhan Güleç’in annesi Sema Güleç, yaşadıkları çaresizliği, "Beynim 'Ölmüştür’ diyor ama kalbim 'Acaba gelecek mi' diye umutlanıyor. Her kapı çaldığında umutla koşuyoruz" diye anlatıyor.

DEMAK Kurucu Başkanı Selahattin Kaban, Hatay’da kayıp olan Nesrin Tuncel’in titiz çalışmalar sonucu bulunmasını örnek göstererek bu sürecin diğer illere de yayılmasını istedi. Uzmanlar, deprem sonrası yaşanan kaos nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 kişinin kimliklendirilmeden defnedilmiş olabileceğini belirtirken ailelerin en büyük talebi şeffaf bir süreç yürütülmesi ve gerekirse mezarların açılarak çapraz DNA testlerinin yapılması.

Kayıp yakınlarının sesini duyurmak için TBMM’de bir Araştırma Komisyonu kurulması talebi, iktidar ve ortaklarının oylarıyla defalarca reddedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın "kayıp çocuk yok" açıklamaları ise evladını arayan ailelerin yarasını daha da derinleştirdi.

Raporlar, yaşanan durumu "Doğal bir afetten çok bir yönetim beceriksizliği" olarak nitelendirdi. İlk günlerdeki koordinasyonsuzluk, DNA örneği alınmadan yapılan aceleci definler ve sonrasındaki ilgisizlik, ailelerin tepkisini çekti.