Uçağı kaybolmuştu: Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima hayatını kaybetti

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima ve beraberindeki 9 kişi, uçak kazasında hayatını kaybetti.

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima ve aynı uçakta yer alan 9 kişi, uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

51 yaşındaki Chilima'yı taşıyan askeri uçağın enkazı, bir günden fazla süren arama çalışmalarının ardından ülkenin kuzeyindeki dağlık bir bölgede bulundu.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında kazadan kurtulan olmadığını söyledi.

Uçakta eski First Lady Shanil Dzimbiri de yer alıyordu.

Uçak, dün (10 Haziran) yerel saatle 09:17’de başkent Lilongwe’den havalanmış ve Mzuzu Havalimanı‘na doğru yola çıkmıştı. Uçak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle iniş yapamayan uçağa başkente geri dönmesi talimatı verilmişti.

10 yıldır Malavi’de başkan yardımcılığı görevini yürüten Chilima, önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde favori olarak görülüyordu.

Chilima, 2022’de bir iş insanının da dahil olduğu rüşvet suçlamalarıyla tutuklanmış ve yetkileri elinden alınmıştı. Fakat mahkeme, geçtiğimiz ay kendisine yöneltilen tüm suçlamaları düşürdü.