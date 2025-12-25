Uçak, askeri heyeti taşırken düşmüştü: Libya heyetinden başsavcılığa ziyaret

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın 23 Aralık'ta Haymana'da düşmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Libya heyeti başsavcılığı ziyaret etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur ve beraberindeki heyet,olaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, soruşturmada görevli Cumhuriyet başsavcı vekili ile Cumhuriyet savcıları tarafından Libya heyetine soruşturmaya yönelik bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23.12.2025 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere ülkemize gelen Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Sayın Mahmut Aşur ve beraberindeki heyet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ziyaret etmiştir.

Ziyaret kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Gökhan Karaköse'nin başkanlığında, görevli Cumhuriyet başsavcı vekili ile Cumhuriyet savcıları tarafından Libya heyetine, soruşturmada gelinen aşamaya göre bilgilendirme yapılmıştır. İki ülkenin, meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmada ortak çalışma isteği ve iradesi teyit edilmiş, mevzuatın ön gördüğü usuller çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılabileceği bildirilmiştir."