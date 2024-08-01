Uçak biletlerine zam geldi

Ekonomi Servisi

İç hat uçak biletlerinin tavan ücretlerine 11 yıl sonra zam geldi. Bugün itibarıyla tavan ücret 3 bin 253 liradan 4 bin 3 liraya yükseldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2013 yılında uygulamaya konulan iç hat biletlerinin tavan fiyatı, bu tarihten sonra ilk kez zamlandı.

Yapılan zam, havayolu şirketlerinin bilet tarifesine yansıdı. Yeni tavan ücretle, bir uçuşta satılan biletlerin yüzde 80’i 2 bin 503 liradan, kalan yüzde 20’lik kısmı ise 4 bin 3 liradan satılacak.