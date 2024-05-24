Uçak inmeyen havaalanına onarım ihalesi

İktidarın, “Her ile bir havaalanı” söylemleriyle hayata geçirilen yatırımların çoğu atıl kalırken, bu havaalanlarına uçak inmiyor ancak personel sayısı her geçen yıl artıyor. Atıl durumdaki havalimanlarından biri olan Balıkesir Merkez Havalimanı için Haziran ayında yeni bir “onarım” ihalesi açıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Karasu, “Bu havaalanları adeta sinek avlıyor. Bu yıl hiçbir yolcunun ayak basmadığı Balıkesir Havaalanı’nda şimdi yeni bir onarım ihalesi yapacak” dedi.

İktidarın “Her ile bir havaalanı” söylemleriyle hayata geçirilen yatırımlarının çoğu atıl kaldı. Havaalanlarına hiç uçak inmiyor, ancak personel sayısı her geçen yıl artıyor. Bu havaalanları arasında yer alan, bu yıl hiçbir yolcunun inmediği Balıkesir’deki ikinci havaalanı Merkez Havaalanı için yeni bir “onarım” ihalesi açılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, tasarruf genelgesinin gündemde olduğu günümüzde kamunun kasasından milyonlarca lira harcanarak yapılan, ancak atıl olan havaalanlarına dikkat çekti.

Uşak, Çanakkale Gökçeada ve Balıkesir Merkez havalimanları yıllardır atıl durumda bulunduğunu belirten Karasu, adeta “Kuş uçmaz kervan geçmez” atasözünü hatırlatan bu havalimanlarında her gün onlarca personel görev yapmaya devam ettiğini; yolcuların gitmediği, tarifeli uçakların inip-kalmadığı havalimanlarının giderleri devletin kasasından karşılanmaya devam ettiğini söyledi. Karasu, bunlar arasındaki Balıkesir Merkez Havaalanı’na Haziran ayında yeni bir “onarım” ihalesi yapılacağını bildirdi.

HAVAALANLARI SİNEK AVLIYOR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Koca Seyit Havalimanı bulunmasına rağmen iktidar, 2016'da yılında Balıkesir Merkez Havalimanı adı altında yeni bir havalimanı daha yapma kararı aldı. 1 milyon yolcu sayısı hedeflenen ve proje tutarı 30 milyon lira olarak belirlenen havalimanı, 2019 yılında 76 milyon lira harcanarak tamamlandı, 2020 yılı şubat ayında hizmete açıldı. Ancak DHMİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bu havaalanına geçen yıl ve bu yıl içinde hiçbir yolcu inmedi. Açıldığı tarihte 51 personelin çalıştığı bu havaalanında 66 personel çalışmaya devam ediyor.

Yıllardır kullanılmayan bir diğer havalimanı ise Çanakkale’deki Gökçeada Havalimanı oldu. DHMİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2020 yılında 38 personelin görev yaptığı Gökçeada Havalimanı’na 2023 yılı Nisan ayı sonunda sadece 16, bu yılın Nisan ayı sonunda ise 18 uçak iniş yaptı. Hiçbir yolcunun inmediği Gökçeada Havaalanında 2020 yılında 38 personel çalışırken, personel sayısı ise 46’ya çıktı.

Kamunun bütçesinden milyonlarca lira harcanan ve 1998 yılında açılışı yapılan ve yolcu garantisi verilen Kütahya'daki Zafer Havalimanı için kapatılan Uşak Havalimanı’na da hiç yolcu uğramadı. 2020 yılında 83 personelin çalıştığı bu havaalanındaki personel sayısı 103’e çıktı.

Kocaeli’deki Cengiz Topel Havalimanı’nı da bu yılın Nisan ayı sonu itibariyle sadece 518 kişi kullandı. 101 personelin görev yaptığı havalimanını yine Nisan ayı sonu itibariyle 174 uçak indi. İnşaatına 1995 yılında başlanan ve 1999 yılında tamamlanan havalimanı, 17 Ağustos depremi sebebiyle 11 yıl gecikmeyle, 2 Kasım 2011 tarihinde açılmıştı.

MİLLETİN PARASINI HAVAYA SAÇTILAR

İktidarın beceriksizliği ve israfı deyince ilk akla Afyon Zafer Havalimanı’nın geldiğini hatırlatan Karasu, şöyle dedi:

“Ama bir de devletin kasasından milyonlarca lira harcanarak yapılan ama yıllardır atıl durumda kalan Uşak, Çanakkale Gökçeada ve Balıkesir Merkez havalimanları var. Bu havalimanları kuş uçmaz kervan geçmez atasözünü bize hatırlatıyor. Bu havaalanlarının durumu dahi tasarruf tedbirlerinden söz eden iktidarın, kamunun milyonlarca lira parasının nerelere nasıl harcadığının açık bir göstergesi aslında. Bir de yolcu inmeyen bu havalimanlarında teknik uzmanından güvenliğe kadar personel görev yapmaya devam ediyor. Yolcuların gitmediği, tarifeli uçakların inip-kalmadığı bu havalimanlarının giderleri devletin kasasından karşılanmaya devam ediyor”

YENİ BİR BAKIM İHALESİ

Karasu, Edremit’te Koca Seyit Havalimanı olmasına rağmen, 2020’de açılan Balıkesir Merkez Havaalanı’nda da savurganlığın devam ettiğini belirtti. Karasu, hiç yolcunun inmediği, ancak milyonlarca liralık araç gerecin bulunduğu bu havaalanı için 5 Haziran’da yeni bir bakım onarım ihalesinin yapılacağını belirtti ve “Kamu kaynakları nasıl işte böyle peşkeş çekiliyor” diyerek tepkisini dile getirdi.