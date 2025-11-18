Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı
Hırvatistan'daki uçak kazasında yaşamını yitiren pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı. Planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da bulunan OGM'ye ait yangın söndürme uçağı 13 Kasım'da kaza kırıma uğramıştı.
Kaynak: AA
Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Hasan Bahar, İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bahar için Avcılar Merkez Ulu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Bahar'ın cenazesi tören mangası tarafından camiye getirildi.
Bahar'ın naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına taşınarak uğurlandığı Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.
Planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağı 13 Kasım'da kaza kırıma uğrayarak düşmüş, uçağın enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşılmış ve pilot Hasan Bahar hayatını kaybetmişti.