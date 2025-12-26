Uçak kazasında kayıtlara el konuldu

HABER MERKEZİ

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jetin düşmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Önceki gün sözkonusu Falcon 50 tipi özel jet henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Kazada Libya heyeti dahil 8 kişi yaşamını yitirirken dün Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın meydana geliş nedeninin "titizlikle incelendiği" aktarıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uçağın elektrik arızası nedeniyle acil durum ilan ettiği ve Esenboğa Havalimanı'na dönüş prosedürlerinin başlatıldığı açıklandı. Radar temasının kesilmesi üzerine bölgeye İHA’lar, CN-235 uçağı ve arama-kurtarma helikopterinin sevk edildiği belirtilirken, yapılan aramalar sonucunda uçağın enkazına Ankara’nın Haymana ilçesi kırsalında ulaşıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kazanın meydana geliş nedeni, devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla işbirliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir.”

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkentin Haymana ilçesindeki Kesikkavak köyü yakınına düşen Falcon 50 tipi özel jetin enkazının bulunduğu alandaki çalışmalar ise dün sabahın ilk saatlerinde yeniden başladı. Ekipler, balçık arazide, yoğun sis altında çalışmalarını sürdürürken enkazda incelemelerde bulunmak üzere Libya'dan bir kaza kırım heyetiyle birlikte jetin kiralandığı Malta'dan bir heyetin de gelmesi bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili başlattığı soruşturmayı da sürdürüyor. Kazaya ilişkin karakutu muhafaza altına alındı, ayrıca havaalanındaki kamera kayıtlarına el konulurken yanlış yakıt kullanımı ihtimaline karşı hem yakıt tankerinden hem de uçak enkazından numuneler alındı. Kazada hayatını kaybeden mürettebatın kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi ve toksikoloji testleri de devam ediyor.