Uçak kırıma uğramıştı: Adana'daki orman yangınıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
Adana'nın Çukurova ilçesindeki ormanda çıkan, müdahale sırasında bir yangın söndürme uçağının da kırıma uğradığı yangınla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, 'Taksirle orman yangınına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Adana''nın Çukurova ilçesinde çıkan yangına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Fadıl Mahallesi'nde 19 Haziran'da çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Bir kişi jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen kişilerden A.M., A.Ş., M.A., T.C. ve E.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 19 Haziran'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. Yangına sebep oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alınmıştı.