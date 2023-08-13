Uçak seferlerinde ayrımcılık iddiası: "THY’nin tekeli kaldırılmalı"

Diyarbakır'da bir süredir devam eden uçak seferinin yetersizliği ve fahiş ücretlere ilişkin konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, THY’nin kendi ticari kaygılarını öne çıkaran bir tekeli olduğunu ve bunun kaldırılması gerektiğini belirterek “Eğer THY’nin kapasitesi ve sistemi yetersizse, bunun önlemini alamıyorsa başka bir yöntem geliştirmeli” dedi.

Diyarbakır’da uçak sefer sayılarının yetersizliği ve bilet fiyatlarındaki fahiş artışa tepkiler sürerken Diyarbakır’dan uçacak ya da Diyarbakır’a gelecek yolcular ya günlerce bekliyor ya da Elazığ ve Urfa’ya gitmek zorunda kalıyor.

Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, THY’nin kendi ticari kaygılarını öne çıkaran bir tekeli olduğunu ve bunun kaldırılması gerektiğini belirterek “Eğer THY’nin kapasitesi ve sistemi yetersizse, bunun önlemini alamıyorsa başka bir yöntem geliştirmeli” dedi.

Kaya’ya göre bir diğer sorun ise özel hava yolları şirketlerinin yurt içi bağlantılı yurt dışı seferlerine izin verilmemesi:

“Öyle olunca da özel hava yolları en kârlı olanı tercih ederek yurt dışına uçuyorlar. Ya uçağı siz getireceksiniz bu sorunu çözeceksiniz ya da özel işletmelerin gelmesini sağlayacak yöntemler oluşturacaksınız. Hem tekel olacağım hem de ihtiyacı karşılamayacağım derseniz, bu ülkeye yapacağınız en büyük kötülüklerden biri olur.”

"BU BAŞARI DEĞİL AYRIMCILIKTIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun Trabzon'daki uçuşlarla ilgili sosyal medya paylaşımlarını hatırlatan Kaya, “Bölgedeki uçak sefer sayıları, bir ilin uçak sefer sayısı kadar değilse ve bölgenin nüfusu o ilin 10 katıysa burada iyi niyet arama şansımız yok ve THY’nin sessizliğini de bunun üzerinden değerlendirmek lazım. Bunlar yaşanıyorken sessiz kalıyorsanız o zaman siz bu işinizde ayrımcılık yapıyorsunuz demektir. Uçaklar havada dolaşırken ‘Ben nereye insem?’ demiyor. Bunlar tarifeyle konulmuş, izin verilmiş uçuşlar. Siz 6 ile toplam 102 uçak gönderip bir tek ile 145 uçak gönderiyorsanız ve bunu da başarı diye sunuyorsanız bu başarı değil ayrımcılıktır.”

"HEM PAHALI UÇAĞA BİNİYORUZ HEM DE UÇAMIYORUZ"

Uçak doluluk oranı çıkardıklarını da belirten Kaya, bölgedeki illerde bu oranın yüzde 90’larda iken Trabzon’da ise yüzde 70’lerde olduğunu söyledi.

Bu durumun izah edilebilir bir yanının olmadığını söyleyen Kaya, “Bizim tepkimiz biraz da buna. Burada bir yanlışlık var. Oda başkanlarının ortak sorunu bölgeden uçak seferlerinin yetersiz olması. Bu durum hem insanları hem yaşamı hem de iş camiasını olumsuz etkiliyor” dedi.

İç hatlarda rekabet ortamının oluşmasının fiyatlara da yansıyacağını söyleyen Kaya, “Geçmiş dönemde birçok havayolu şirketi 100 liraya kampanyalar yaptılar. Bu insanları bundan muaf tutmamak lazım. Hem uçuş sorunu giderilecek hem de fiyatta avantaj sağlanacaktır. THY’yi tekel tutmak, güçlü tutmak amacı nedir bilmiyorum. Hem pahalı uçağa biniyoruz hem de uçamıyoruz” diye konuştu.